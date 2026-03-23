Трамп заявил, что намерен заключить сделку с Ираном в течение пяти дней
Он также подтвердил желание иранской стороны заключить мирное соглашение
23 марта 2026, 22:34, ИА Амител
США смогут заключить сделку с Ираном в ближайшие пять дней, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox Business.
«За пять дней или еще быстрее», — ответил он на соответствующий вопрос. Глава Белого Дома также подтвердил желание Тегерана заключить мирное соглашение.
Трамп также заявил, что США ведут переговоры с "главным человеком" в Иране. По данным The Jerusalem Post, речь идет о спикере иранского парламента Мохаммед-Багере Галибафе.
Ранее Дональд Трамп отдал приказ приостановить исполнение решения об ударах по иранской энергетической инфраструктуре на ближайшие пять дней. По его словам, в минувшие два дня США провели "очень хорошие и продуктивные переговоры" с иранской стороной.
01:28:52 24-03-2026
Пятница будет и как день недели и как повод.
07:31:08 24-03-2026
Заявил ……., дальше можно не читать, вранье
09:32:12 24-03-2026
Врет, как сивый мерин.
12:45:35 24-03-2026
Умеет Трамп нагнуть. Венесуэллу вообще быстро. Кубу скорее всего тоже недолго