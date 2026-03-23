Трамп заявил, что намерен заключить сделку с Ираном в течение пяти дней

23 марта 2026, 22:34, ИА Амител

Дональд Трамп

США смогут заключить сделку с Ираном в ближайшие пять дней, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox Business.

«За пять дней или еще быстрее», — ответил он на соответствующий вопрос. Глава Белого Дома также подтвердил желание Тегерана заключить мирное соглашение.

Трамп также заявил, что США ведут переговоры с "главным человеком" в Иране. По данным The Jerusalem Post, речь идет о спикере иранского парламента Мохаммед-Багере Галибафе.

Ранее Дональд Трамп отдал приказ приостановить исполнение решения об ударах по иранской энергетической инфраструктуре на ближайшие пять дней. По его словам, в минувшие два дня США провели "очень хорошие и продуктивные переговоры" с иранской стороной.