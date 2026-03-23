В Барнауле бывшего чиновника отправили на принудительные работы за "воровство на выборах"

Это стало альтернативой назначенному ранее штрафу

23 марта 2026, 16:04, ИА Амител

Лев Ночевной проводит совещание / Фото: barnaul.org

Алтайский краевой суд ужесточил приговор бывшему замглавы Центрального района Барнаула Льву Ночевному, ранее фактически избежавшему наказания за присвоение более 1 млн рублей. Вместо штрафа ему назначили принудительные работы. Об этом сообщили "Банкфаксу" в пресс‑службе суда.

Преступление было совершено еще в 2016 году. Тогда Ночевной подготовил служебную записку о поощрении 27 членов участковых избирательных комиссий, которых включили в соответствующее распоряжение.

Однако премиальные в размере 1,1 млн рублей работники так и не получили — деньги присвоил сам бывший чиновник, предоставив в бухгалтерию платежную ведомость с поддельными подписями.

Изначально Центральный районный суд Барнаула признал Ночевного виновным и назначил ему штраф, но тут же освободил от его уплаты — срок нахождения под домашним арестом был зачтен в качестве наказания. Прокуратура оспорила это решение, подав апелляционное представление, которое рассмотрели 20 марта.

По итогам апелляции Алтайский краевой суд заменил штраф на три с половиной года принудительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства. Кроме того, осужденного лишили права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с организационно‑распорядительными и административно‑хозяйственными функциями, на два года.

До возбуждения уголовного дела Лев Ночевной успел поработать первым замглавы администрации Железнодорожного района и даже временно исполнять обязанности главы района после ухода Михаила Звягинцева, однако полноценного назначения на должность не состоялось.