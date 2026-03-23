В Барнауле бывшего чиновника отправили на принудительные работы за "воровство на выборах"
Это стало альтернативой назначенному ранее штрафу
23 марта 2026, 16:04, ИА Амител
Алтайский краевой суд ужесточил приговор бывшему замглавы Центрального района Барнаула Льву Ночевному, ранее фактически избежавшему наказания за присвоение более 1 млн рублей. Вместо штрафа ему назначили принудительные работы. Об этом сообщили "Банкфаксу" в пресс‑службе суда.
Преступление было совершено еще в 2016 году. Тогда Ночевной подготовил служебную записку о поощрении 27 членов участковых избирательных комиссий, которых включили в соответствующее распоряжение.
Однако премиальные в размере 1,1 млн рублей работники так и не получили — деньги присвоил сам бывший чиновник, предоставив в бухгалтерию платежную ведомость с поддельными подписями.
Изначально Центральный районный суд Барнаула признал Ночевного виновным и назначил ему штраф, но тут же освободил от его уплаты — срок нахождения под домашним арестом был зачтен в качестве наказания. Прокуратура оспорила это решение, подав апелляционное представление, которое рассмотрели 20 марта.
По итогам апелляции Алтайский краевой суд заменил штраф на три с половиной года принудительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства. Кроме того, осужденного лишили права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с организационно‑распорядительными и административно‑хозяйственными функциями, на два года.
До возбуждения уголовного дела Лев Ночевной успел поработать первым замглавы администрации Железнодорожного района и даже временно исполнять обязанности главы района после ухода Михаила Звягинцева, однако полноценного назначения на должность не состоялось.
16:26:26 23-03-2026
Это сколь бы он спёр этот ворюга, если бы прополз на должность ? И полез он во власть именно для того, чтобы вороватьвороватьворовать.
И ещё. с чего ради завели вот эти поощрения участковых избирательных комиссий? Посидели, пообщались. на весь день их обеспечивают едой. чаем, конфетами по самые уши. Вечером гулянки до упаду, какие ещё премии? Сколько можно раскидываться деньгами? Так главы комиссий вообще на зарплате круглый год. Но денег на больных детей просят у нищего народа. Это что ?
16:26:47 23-03-2026
Он будет сидеть в тюрьме три ч половиной года и работать на заводе, где укажут. Это не освобождение т штрафа.
20:06:13 23-03-2026
Это какое такое "поощрение 27 членов участковых избирательных комиссий"!? Почему "судьи" главное проморгали - "законность" подкупа, узрев лишь то, что подкупаемые с носом остались?
20:37:48 23-03-2026
На святое покусился - красть на выборах.
04:08:59 24-03-2026
Эх, Лева, Лева...
не ожидал.
сгубил себе карьеру за "три рубля".
Балбес, что тут можно еще добавить