В Минздраве назвали размер живота при ожирении
Своевременное выявление абдоминального ожирения — первый шаг к профилактике серьезных заболеваний
23 марта 2026, 16:50, ИА Амител
В феврале 2026 года Минздрав РФ утвердил методические рекомендации по диспансеризации для мужчин и женщин репродуктивного возраста. Согласно этим рекомендациям, у мужчин диагноз "абдоминальное ожирение" ставится при окружности живота более 94 сантиметров, сообщает РИА Новости.
«Для измерения этого показателя применяется сантиметровая лента, которую накладывают на уровне пупка при вертикальном положении пациента и спокойном дыхании. Превышение указанного значения окружности талии указывает на наличие абдоминального ожирения, что считается важным фактором риска для здоровья», — сообщили в ведомстве.
Люди с диагнозом абдоминального ожирения или избыточного веса подлежат углубленному профилактическому консультированию и последующему наблюдению в специализированных учреждениях, таких как центры здоровья. Это необходимо для комплексного мониторинга их состояния и разработки индивидуальных программ профилактики и лечения, заключили в Минздраве.
20:01:34 23-03-2026
Перед такими заявлениями, следует предоставить замеры животов всех рекомендателей! Примером пусть актуализируют предложения подобные
21:52:06 23-03-2026
люди что все одного размера? есть люди таких размеров что окружность живота и в метр будет без всякого ожирения.