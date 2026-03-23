Своевременное выявление абдоминального ожирения — первый шаг к профилактике серьезных заболеваний

23 марта 2026, 16:50, ИА Амител

В феврале 2026 года Минздрав РФ утвердил методические рекомендации по диспансеризации для мужчин и женщин репродуктивного возраста. Согласно этим рекомендациям, у мужчин диагноз "абдоминальное ожирение" ставится при окружности живота более 94 сантиметров, сообщает РИА Новости.

«Для измерения этого показателя применяется сантиметровая лента, которую накладывают на уровне пупка при вертикальном положении пациента и спокойном дыхании. Превышение указанного значения окружности талии указывает на наличие абдоминального ожирения, что считается важным фактором риска для здоровья», — сообщили в ведомстве.

Люди с диагнозом абдоминального ожирения или избыточного веса подлежат углубленному профилактическому консультированию и последующему наблюдению в специализированных учреждениях, таких как центры здоровья. Это необходимо для комплексного мониторинга их состояния и разработки индивидуальных программ профилактики и лечения, заключили в Минздраве.

