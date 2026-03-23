Трамп на пять дней запретил удары по энергообъектам Ирана

Президент США заявил о переговорах с иранскими представителями

23 марта 2026, 19:46, ИА Амител

Президент США Дональд Трамп отдал приказ приостановить исполнение решения об ударах по иранской энергетической инфраструктуре на ближайшие пять дней. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Как заявил Трамп, в минувшие два дня США провели "очень хорошие и продуктивные переговоры" с представителями Ирана. По его словам, речь шла "о возможности полного завершения боевых действий на Ближнем Востоке" с американской стороны.

«Исходя из характера и тона этих переговоров — содержательных, подробных и конструктивных, — которые будут продолжаться в течение всей недели, я поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней. При условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений», — написал Трамп.

При этом иранское агентство Fars со ссылкой на источник пишет, что Иран не контактировал с США ни напрямую, ни через посредников. «Трамп отступил, после того как услышал, что целями станут все электростанции», — утверждает источник агентства.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал отказ стран НАТО от защиты танкеров в Ормузском проливе. Он счел союзников "трусами" и назвал альянс "бумажным тигром".