Молодая якутянка выловила в озере огромную щуку "размером с крокодила"

Вытащить добычу помог брат девушки

24 марта 2026, 11:13, ИА Амител

Сахая Макарова / Фото: соцсети Сахаи Макаровой
Сахая Макарова / Фото: соцсети Сахаи Макаровой

В Момском районе Якутии молодая рыбачка вернулась домой с крупным уловом — щукой весом около 10 килограммов, сообщает ЯСИА.

Уроженка села Сасыр Сахая Макарова выловила гигантскую рыбу на озере Чэйдээх, что в переводе означает Чайное озеро. Оно находится в 40 километрах от села.

Девушка приехала на озеро с братом, они поставили палатку и начали подледный лов. Сахая призналась, что не считает себя заядлым рыболовом, хотя умеет это делать с детства. Рыба такого размера попалась ей впервые в жизни.

«На фото рыба выглядит как крокодил, в жизни она чуть меньше», — рассказала девушка.

Как отметила Сахая, щуку даже двумя руками держать было сложно, вытащить добычу помог ее брат. По ее словам, гигантская щука пойдет на котлеты.

Ранее житель Новосибирской области поймал гигантского клыкастого судака весом более 12 килограммов. Сделав памятное фото с трофеем, мужчина отпустил судака восвояси.

Гость

15:13:12 24-03-2026

мой дед таких приносил через день, знаю одно место недалеко от Барнаула, но конечно же не скажу

Пузырек

03:21:49 25-03-2026

Году в 9-99-м взяли щку на 22 кг. В сеть. Продали, купили у нас, как трофей. Стреляли, чтобы не ушла. Щуки лучше для еды поменьше.

