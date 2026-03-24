Депутаты предложили обязать иноагентов перечислять доходы на ремонт домов культуры

Взносы хотят списывать со специальных счетов иноагентов для модернизации учреждений в селах и малых городах

24 марта 2026, 11:00, ИА Амител

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обязать иноагентов направлять не менее 10% своих доходов на ремонт и реновацию домов культуры в сельской местности и малых городах, сообщает РИА Новости.

В рамках госпрограммы "Развитие культуры" реализуется федеральный проект по модернизации библиотек и домов культуры, однако финансирование остается ограниченным. Многие учреждения, особенно в селах, продолжают работать в зданиях с устаревшей инфраструктурой.

Парламентарий предлагает установить обязанность для отдельных правообладателей перечислять взносы в размере не менее 10% от полученных доходов. В их число включат лиц, связанных с недружественными иностранными государствами, а также иноагентов.

Средства предлагается списывать со счетов типа "О" и специальных счетов иноагентов для обеспечения прозрачности и целевого использования.

По мнению Слуцкого, инициатива позволит поддержать культурные инициативы на местах и повысит доступность учреждений для жителей малых городов и сел.