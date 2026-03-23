ЦБ спрогнозировал существенное снижение ключевой ставки

Целесообразность дальнейшего снижения ставки оценят на ближайших заседаниях

23 марта 2026, 21:39, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru

Прогноз Банка России предполагает существенное снижение ключевой ставки. Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, передает ТАСС.

«На ближайших заседаниях мы будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки. Наш текущий прогноз предполагает достаточно существенное дальнейшее ее движение вниз», — сказал он.

При этом зампред регулятора отметил, что пока рано говорить о том, что экономика вернулась в режим низкой инфляции. По его словам, и граждане, и бизнес после пяти лет быстрого роста цен сохраняют опасения, что инфляция останется высокой.

Напомним, Банк России по итогам заседания совета директоров 20 марта снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15% годовых.