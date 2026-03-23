ЦБ спрогнозировал существенное снижение ключевой ставки
Целесообразность дальнейшего снижения ставки оценят на ближайших заседаниях
23 марта 2026, 21:39, ИА Амител
Прогноз Банка России предполагает существенное снижение ключевой ставки. Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, передает ТАСС.
«На ближайших заседаниях мы будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки. Наш текущий прогноз предполагает достаточно существенное дальнейшее ее движение вниз», — сказал он.
При этом зампред регулятора отметил, что пока рано говорить о том, что экономика вернулась в режим низкой инфляции. По его словам, и граждане, и бизнес после пяти лет быстрого роста цен сохраняют опасения, что инфляция останется высокой.
Напомним, Банк России по итогам заседания совета директоров 20 марта снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15% годовых.
21:42:53 23-03-2026
через налоги и непосильные кредиты убили мсб, теперь травяными отварами лечить будут
22:11:59 23-03-2026
'Существенное снижение ключевой ставки' - кирдык рублю: махом же рухнет 'деревянный', попытавшийся встать с колен!...
"А нам всё равно!"( как поётся в песне про зайцев) - так, что ли, наследники Ельцина и гайдаровской "шоковой терапии"!?
06:17:19 24-03-2026
Гость (22:11:59 23-03-2026) 'Существенное снижение ключевой ставки' - кирдык рублю: махо... То что мертво, умереть не может
07:32:16 24-03-2026
Гость (06:17:19 24-03-2026) То что мертво, умереть не может... Разложиться может
13:34:13 24-03-2026
Гость (22:11:59 23-03-2026) 'Существенное снижение ключевой ставки' - кирдык рублю: махо...
Выходит мне лично(уверен и не только мне) тоже выгоден"кирдык рублю",чем ниже ставка, тем ниже платеж за ипотеку после рефинансирования. Покупать за 1000 баков телевизоры не собираюсь,да и не покупал никогда, да, и рост цены на бананы мне тоже до ламочки, главное платеж снизить.