Леонид Радвинский родился в Одессе, после его семья переехала в США

23 марта 2026, 20:06, ИА Амител

Умер владелец OnlyFans и миллиардер Леонид Радвинский, сообщает РБК. Ему было 43 года.

«Лео мирно скончался после долгой борьбы с раком», — говорится в заявлении компании.

Леонид Радвинский родился в 1982 году в Одессе. Затем его семья переехала в США. Он приобрел OnlyFans в 2018 году и контролировал платформу через свою компанию Fenix International.

Радвинский является единственным акционером и с 2021 года получил свыше 1,8 миллиарда долларов дивидендов от бизнеса. В 2024-м миллиардер передал владение компанией в траст.