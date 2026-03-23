Цены на отдых в Дубае рухнули на 40% на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Сейчас в городе практически нет туристов

23 марта 2026, 17:53, ИА Амител

Пляж, песок, море / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Стоимость поездок в Дубай снизилась до 40%, теперь отели вынуждены сокращать цены на проживание, чтобы избежать убытков.

По данным Telegram‑канала Baza, ситуация сложилась на фоне приостановки продаж туров в страны Ближнего Востока российскими туроператорами — из‑за этого курорты заметно опустели.

Россияне, переехавшие в Дубай, отмечают, что сейчас в городе почти нет туристов: пляжи практически пустуют, рестораны принимают мало посетителей, а привычные пробки на дорогах исчезли. По их словам, подобная картина наблюдалась лишь во время пандемии COVID‑19.

Падение спроса привело к существенному снижению цен — при самостоятельной организации поездки расходы могут сократиться примерно в полтора раза по сравнению с прежними показателями.

Например, отдых в Jumeira Rotana раньше обходился примерно в 145 тысяч рублей на двоих, а сейчас — около 99 тысяч рублей с учетом самостоятельного бронирования и покупки билетов. Стоимость поездки в Hilton Garden Inn Dubai Deira снизилась с 141 тысячи до 95 тысяч рублей, аналогичная цена теперь установлена и на размещение в пятизвездочном Al Bandar Rotana — ранее оно стоило 162 тысячи рублей.

Турагенты связывают снижение цен с попытками отелей заполнить номера. Вместе с тем они предупреждают: при самостоятельной организации путешествия туристы в случае непредвиденных ситуаций будут вынуждены решать проблемы без поддержки туроператора.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры ежедневно теряют 1,5 млн долларов из-за конфликта вокруг Ирана.