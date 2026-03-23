Цены на отдых в Дубае рухнули на 40% на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Сейчас в городе практически нет туристов
23 марта 2026, 17:53, ИА Амител
Стоимость поездок в Дубай снизилась до 40%, теперь отели вынуждены сокращать цены на проживание, чтобы избежать убытков.
По данным Telegram‑канала Baza, ситуация сложилась на фоне приостановки продаж туров в страны Ближнего Востока российскими туроператорами — из‑за этого курорты заметно опустели.
Россияне, переехавшие в Дубай, отмечают, что сейчас в городе почти нет туристов: пляжи практически пустуют, рестораны принимают мало посетителей, а привычные пробки на дорогах исчезли. По их словам, подобная картина наблюдалась лишь во время пандемии COVID‑19.
Падение спроса привело к существенному снижению цен — при самостоятельной организации поездки расходы могут сократиться примерно в полтора раза по сравнению с прежними показателями.
Например, отдых в Jumeira Rotana раньше обходился примерно в 145 тысяч рублей на двоих, а сейчас — около 99 тысяч рублей с учетом самостоятельного бронирования и покупки билетов. Стоимость поездки в Hilton Garden Inn Dubai Deira снизилась с 141 тысячи до 95 тысяч рублей, аналогичная цена теперь установлена и на размещение в пятизвездочном Al Bandar Rotana — ранее оно стоило 162 тысячи рублей.
Турагенты связывают снижение цен с попытками отелей заполнить номера. Вместе с тем они предупреждают: при самостоятельной организации путешествия туристы в случае непредвиденных ситуаций будут вынуждены решать проблемы без поддержки туроператора.
Ранее сообщалось, что российские туроператоры ежедневно теряют 1,5 млн долларов из-за конфликта вокруг Ирана.
18:03:12 23-03-2026
Надо срочно ехать, пока подешевело! Романтика же: лежишь себе в гостиничном бассейне под грохот взрывов и свист осколков...
18:22:01 23-03-2026
А для некоторых - вроде и из России не уезжал …
А для некоторых - вроде и из России не уезжал …
18:32:56 23-03-2026
Дешёвый "отдых" под Дамокловым мечом риска навеки упокоиться!?
19:31:00 23-03-2026
Интересно, с учетом новости о комендантском часе для туристов Египта, на какой процент там упадут цены?
23:15:22 23-03-2026
сейчас наши все в Египте, красота. На весенние тоже летим
07:19:34 24-03-2026
Бронежилет не забудь...
08:25:43 24-03-2026
Сначала задрали цены и не дали возможности туристам там жить, при первой же возможности все улетели, и цены вниз поползли, нужно было сразу ценник скидывать и заполненность была бы по процентов 70