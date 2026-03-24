Трагедии удалось избежать. В поселке Южном ледяные глыбы обрушились с крыши дома

Горожане требуют срочно провести очистку крыш и принять меры безопасности

24 марта 2026, 07:48, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В поселке Южном 23 марта с крыши дома на улице Мусоргского, 6, обрушились крупные глыбы льда. По словам жителей, куски наледи толщиной до 15 сантиметров вместе с металлической конструкцией сорвались у подъезда и долетели до парковки, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Очевидцы отмечают, что трагедии удалось избежать случайно — за несколько минут до происшествия из подъезда вышли люди. В результате падения повреждена скамейка.

Жильцы утверждают, что на крыше по-прежнему остается опасная наледь. По их словам, управляющая компания "Южком-сервис" не реагирует на обращения.

Горожане требуют срочно провести очистку крыш и принять меры безопасности, чтобы избежать возможных пострадавших.

Ранее сообщалось, что ледяная глыба разбила перед иномарки на улице Партизанской в Барнауле.