Трагедии удалось избежать. В поселке Южном ледяные глыбы обрушились с крыши дома
Горожане требуют срочно провести очистку крыш и принять меры безопасности
24 марта 2026, 07:48, ИА Амител
В поселке Южном 23 марта с крыши дома на улице Мусоргского, 6, обрушились крупные глыбы льда. По словам жителей, куски наледи толщиной до 15 сантиметров вместе с металлической конструкцией сорвались у подъезда и долетели до парковки, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Очевидцы отмечают, что трагедии удалось избежать случайно — за несколько минут до происшествия из подъезда вышли люди. В результате падения повреждена скамейка.
Жильцы утверждают, что на крыше по-прежнему остается опасная наледь. По их словам, управляющая компания "Южком-сервис" не реагирует на обращения.
Горожане требуют срочно провести очистку крыш и принять меры безопасности, чтобы избежать возможных пострадавших.
Ранее сообщалось, что ледяная глыба разбила перед иномарки на улице Партизанской в Барнауле.
07:56:56 24-03-2026
лавочки -зло....
08:53:30 24-03-2026
Наплевательское отношение к безопасности граждан ,я думаю не только на посёлке Южном,а и во всём городе Барнауле.Нужно создать такую инициативную группу активных граждан и провести рейды по городу с выявлением таких крыш.Уверен ,граждане в этом процессе будут заинтересованными помощниками.
09:15:25 24-03-2026
Нужно на сутки ставить под такими крышами "директоров" управляшек и тогда они сами полезут чистить крыши. А "Южком-Сервис" - это отсутствие сервиса и сантехники, которые колымят во время рабочего дня.