Южноамериканские соседи. В барнаульском зоопарке альпак поселили рядом с зебрами

Животные уже проявляют интерес к новой обстановке

24 марта 2026, 10:49, ИА Амител

В барнаульском зоопарке альпаки начали осваиваться в новом вольере и впервые вышли на прогулку рядом с другими животными.

Теперь они живут рядом с зебрами. Пока территория окончательно не просохла, понаблюдать за альпаками можно через окно соседнего вольера.

Как отмечают сотрудники, животные уже проявляют интерес к новой обстановке. Зебры по кличкам Зузу и Вася также не остались в стороне — они подошли познакомиться с новыми соседями.

Ранее в барнаульском зоопарке рассказали о необычном поведении одного из своих обитателей — леопарда по кличке Маврик. Сотрудники учреждения назвали его "самым заботливым папой".