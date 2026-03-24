"Нам нужно меняться". Как на Алтае намерены выбираться из демографической ямы

За десять лет рождаемость в крае снизилась в два раза. В Минздраве обсудили, что с этим делать

24 марта 2026, 06:15, ИА Амител

В 2025 году в Алтайском крае родилось 14,3 тысячи детей. Это на тысячу меньше, чем годом ранее. А в 2015-м рождаемость в регионе и вовсе была в два раза выше — почти 30 тысяч новорожденных. Такие данные на итоговой коллегии регионального Минздрава представила замглавы ведомства Наталья Белоцкая.

Она рассказала о причинах сложившейся ситуации и том, как на Алтае намерены из нее выходить. Уже даже есть конкретные прогнозы.

Потенциальных родителей все меньше

Демографический вопрос остро стоит не только в Алтайском крае, но и по всей России, подчеркнула Белоцкая. По ее словам, главная причина в том, что самих россиян, возраст которых позволяет завести детей, становится все меньше.

«К сожалению, сохраняются негативные тенденции в части снижения численности населения репродуктивного возраста. Алтайский край за последние десять лет потерял более 150 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 15 до 49 лет», — сообщила замминистра здравоохранения региона.Самая чувствительная для демографии категория — женщины репродуктивного возраста. Сейчас их доля составляет 42,3%. По словам Белоцкой, в течение следующего десятилетия она будет лишь снижаться.

«По прогнозу наших демографов, даже при самом оптимистичном сценарии доля женщин фертильного возраста к 2035 году снизится до 38%», — сообщила специалист.Причем наиболее значительное снижение фиксируется в возрастной категории от 21 до 28 лет — это самый оптимальный период для родов.

«На этом фоне в регионе и продолжается снижение рождаемости. С 2015 года мы потеряли более 15 тысяч родов. К 2026 году суммарный коэффициент рождаемости на одну женщину опустился до 1,1», — констатировала Белоцкая.

"Не изменив отношение, мы и дальше будем фиксировать убыль"

При этом замминистра подчеркнула: даже при всех вводных главным фактором, способным повлиять на демографию, остается желание или нежелание детей рожать. А в этом вопросе по-прежнему все не очень хорошо.

«В пример хотелось бы привести результаты, которые наши коллеги представили на демографическом форуме в Красноярске. Они задали учащимся первых, пятых и девятых классов очень простой вопрос: "Какой вы видите свою семью?" Результаты наглядно показывают, как меняются репродуктивные установки по мере взросления. В первом классе 20% детей видят свою семью с одним ребенком, в пятом — 53%, а в девятом — 47%. А если говорить о многодетной семье, то в первом классе этот вариант выбрали 31%, в пятом — лишь 10%, а в девятом — и вовсе 9%», — поделилась Наталья Белоцкая.По ее словам, подобные результаты должны заставить всех задуматься, все ли делается правильно в борьбе с демографическим кризисом.

«Не изменив отношение в обществе к многодетной семье, мы по-прежнему будем фиксировать убыль населения со всеми вытекающими последствиями. Многодетная семья — это главная ценность в стране. Многодетная мама — это успешная мама. И давайте мы уже перестанем ассоциировать наши многодетные семьи с неблагополучием», — настаивает замминистра.Также она подчеркнула, что нужно мотивировать женщин рожать как можно раньше, а не затягивать с созданием семьи.

«Первые роды не должны быть в 40 лет. Идеально — в промежутке между 20 и 29 годами, тогда появляются шансы на повторные роды», — сказала специалист.Впрочем, мотивировать нужно и женщин в возрасте 30–39 лет, убеждена Белоцкая: сейчас эта категория более многочисленна.

«Лишь при правильно выстроенной политике и при достаточных мотивационных мероприятиях мы сможем рассчитывать на повышение рождаемости», — резюмировала замминистра.

Что делают на Алтае, чтобы улучшить рождаемость?

В Минздраве работают по самым разным направлениям, чтобы в Алтайском крае рожали больше, отметила замминистра. Особый акцент делается на борьбу с абортами.

«Радует, что снижается число абортов в возрасте от 20 до 34 лет. А вот женщины в возрасте 35–39 лет, увы, чаще делают выбор в пользу прерывания беременности. По статистике, речь чаще всего идет о третьих и последующих детях. То есть женщина считает, что уже реализовала свой репродуктивный потенциал и на этом можно остановиться. Среди причин лидируют материальные трудности», — пояснила специалист.Белоцкая напомнила, что в крае с декабря 2024-го действует программа по повышению рождаемости, которую Минздрав реализует совместно с Минсоцзащиты.

«В частности, в женских консультациях созданы службы, которые обеспечивают подготовку родителей к рождению ребенка. Это патронаж при решении вопросов, помощи в жизненных ситуациях с привлечением всех инструментов поддержки. Финансирование как федеральное, так и региональное. Работаем в тесной связке с кризисными центрами», — пояснила замминистра.Эту работу планируют усилить: с 2026 года из средств, выделяемых на здравоохранение, начнут оплачивать труд соцработников, психологов и юристов, которые привлекаются к взаимодействию с будущими родителями.

Но базовым направлением для Минздрава, конечно, остается медицинское: обеспечение безопасных родов, сопровождение детей на всем этапе их взросления, а также помощь бесплодным парам.

«На помощь бесплодным парам приходят вспомогательные репродуктивные технологии. В крае уже более 30 лет проводят процедуры ЭКО. Ежегодно проводится более 1300 экстракорпоральных оплодотворений и криопереносов. На свет благодаря этому ежегодно появляется порядка 380 детей», — рассказала Белоцкая.В числе главных достижений за последние годы она назвала снижение младенческой смертности до исторического минимума — 3,4 промилле.

В планах ведомства — продолжение этой работы, а также постоянное развитие службы сопровождения будущих мам. В частности, по нацпроекту "Семья" планируется построить две новые женские консультации. Все остальные подобные учреждения по краю будут дооснащены, а их работа — стандартизирована.

Важным инструментом остаются и меры поддержки для молодых семей, которые регулярно вводятся по всей стране.

Какие прогнозы?

На коллегии Белоцкая представила и плановые показатели, к которым стремятся в Алтайском крае. Согласно им, уже по итогам 2026 года в регионе должны зафиксировать рост до 16 с лишним тысяч новорожденных.

«Цель, которая определена для региона к 2030 году, более чем амбициозная. Мы должны превысить 18 тысяч рождений», — сказала замминистра.Она отметила, что достичь этого можно лишь благодаря совместным усилиям всего общества.

«Есть регионы, в которых уже накоплен колоссальный опыт. Мы должны изучать его и примерять лучшие практики на себя. Нам абсолютно точно требуется меняться», — завершила свое выступление Белоцкая.