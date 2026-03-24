"Нам нужно меняться". Как на Алтае намерены выбираться из демографической ямы
За десять лет рождаемость в крае снизилась в два раза. В Минздраве обсудили, что с этим делать
24 марта 2026, 06:15, ИА Амител
В 2025 году в Алтайском крае родилось 14,3 тысячи детей. Это на тысячу меньше, чем годом ранее. А в 2015-м рождаемость в регионе и вовсе была в два раза выше — почти 30 тысяч новорожденных. Такие данные на итоговой коллегии регионального Минздрава представила замглавы ведомства Наталья Белоцкая.
Она рассказала о причинах сложившейся ситуации и том, как на Алтае намерены из нее выходить. Уже даже есть конкретные прогнозы.
Потенциальных родителей все меньше
Демографический вопрос остро стоит не только в Алтайском крае, но и по всей России, подчеркнула Белоцкая. По ее словам, главная причина в том, что самих россиян, возраст которых позволяет завести детей, становится все меньше.
«К сожалению, сохраняются негативные тенденции в части снижения численности населения репродуктивного возраста. Алтайский край за последние десять лет потерял более 150 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 15 до 49 лет», — сообщила замминистра здравоохранения региона.Самая чувствительная для демографии категория — женщины репродуктивного возраста. Сейчас их доля составляет 42,3%. По словам Белоцкой, в течение следующего десятилетия она будет лишь снижаться.
«По прогнозу наших демографов, даже при самом оптимистичном сценарии доля женщин фертильного возраста к 2035 году снизится до 38%», — сообщила специалист.Причем наиболее значительное снижение фиксируется в возрастной категории от 21 до 28 лет — это самый оптимальный период для родов.
«На этом фоне в регионе и продолжается снижение рождаемости. С 2015 года мы потеряли более 15 тысяч родов. К 2026 году суммарный коэффициент рождаемости на одну женщину опустился до 1,1», — констатировала Белоцкая.
"Не изменив отношение, мы и дальше будем фиксировать убыль"
При этом замминистра подчеркнула: даже при всех вводных главным фактором, способным повлиять на демографию, остается желание или нежелание детей рожать. А в этом вопросе по-прежнему все не очень хорошо.
«В пример хотелось бы привести результаты, которые наши коллеги представили на демографическом форуме в Красноярске. Они задали учащимся первых, пятых и девятых классов очень простой вопрос: "Какой вы видите свою семью?" Результаты наглядно показывают, как меняются репродуктивные установки по мере взросления. В первом классе 20% детей видят свою семью с одним ребенком, в пятом — 53%, а в девятом — 47%. А если говорить о многодетной семье, то в первом классе этот вариант выбрали 31%, в пятом — лишь 10%, а в девятом — и вовсе 9%», — поделилась Наталья Белоцкая.По ее словам, подобные результаты должны заставить всех задуматься, все ли делается правильно в борьбе с демографическим кризисом.
«Не изменив отношение в обществе к многодетной семье, мы по-прежнему будем фиксировать убыль населения со всеми вытекающими последствиями. Многодетная семья — это главная ценность в стране. Многодетная мама — это успешная мама. И давайте мы уже перестанем ассоциировать наши многодетные семьи с неблагополучием», — настаивает замминистра.Также она подчеркнула, что нужно мотивировать женщин рожать как можно раньше, а не затягивать с созданием семьи.
«Первые роды не должны быть в 40 лет. Идеально — в промежутке между 20 и 29 годами, тогда появляются шансы на повторные роды», — сказала специалист.Впрочем, мотивировать нужно и женщин в возрасте 30–39 лет, убеждена Белоцкая: сейчас эта категория более многочисленна.
«Лишь при правильно выстроенной политике и при достаточных мотивационных мероприятиях мы сможем рассчитывать на повышение рождаемости», — резюмировала замминистра.
Что делают на Алтае, чтобы улучшить рождаемость?
В Минздраве работают по самым разным направлениям, чтобы в Алтайском крае рожали больше, отметила замминистра. Особый акцент делается на борьбу с абортами.
«Радует, что снижается число абортов в возрасте от 20 до 34 лет. А вот женщины в возрасте 35–39 лет, увы, чаще делают выбор в пользу прерывания беременности. По статистике, речь чаще всего идет о третьих и последующих детях. То есть женщина считает, что уже реализовала свой репродуктивный потенциал и на этом можно остановиться. Среди причин лидируют материальные трудности», — пояснила специалист.Белоцкая напомнила, что в крае с декабря 2024-го действует программа по повышению рождаемости, которую Минздрав реализует совместно с Минсоцзащиты.
«В частности, в женских консультациях созданы службы, которые обеспечивают подготовку родителей к рождению ребенка. Это патронаж при решении вопросов, помощи в жизненных ситуациях с привлечением всех инструментов поддержки. Финансирование как федеральное, так и региональное. Работаем в тесной связке с кризисными центрами», — пояснила замминистра.Эту работу планируют усилить: с 2026 года из средств, выделяемых на здравоохранение, начнут оплачивать труд соцработников, психологов и юристов, которые привлекаются к взаимодействию с будущими родителями.
Но базовым направлением для Минздрава, конечно, остается медицинское: обеспечение безопасных родов, сопровождение детей на всем этапе их взросления, а также помощь бесплодным парам.
«На помощь бесплодным парам приходят вспомогательные репродуктивные технологии. В крае уже более 30 лет проводят процедуры ЭКО. Ежегодно проводится более 1300 экстракорпоральных оплодотворений и криопереносов. На свет благодаря этому ежегодно появляется порядка 380 детей», — рассказала Белоцкая.В числе главных достижений за последние годы она назвала снижение младенческой смертности до исторического минимума — 3,4 промилле.
В планах ведомства — продолжение этой работы, а также постоянное развитие службы сопровождения будущих мам. В частности, по нацпроекту "Семья" планируется построить две новые женские консультации. Все остальные подобные учреждения по краю будут дооснащены, а их работа — стандартизирована.
Важным инструментом остаются и меры поддержки для молодых семей, которые регулярно вводятся по всей стране.
Какие прогнозы?
На коллегии Белоцкая представила и плановые показатели, к которым стремятся в Алтайском крае. Согласно им, уже по итогам 2026 года в регионе должны зафиксировать рост до 16 с лишним тысяч новорожденных.
«Цель, которая определена для региона к 2030 году, более чем амбициозная. Мы должны превысить 18 тысяч рождений», — сказала замминистра.Она отметила, что достичь этого можно лишь благодаря совместным усилиям всего общества.
«Есть регионы, в которых уже накоплен колоссальный опыт. Мы должны изучать его и примерять лучшие практики на себя. Нам абсолютно точно требуется меняться», — завершила свое выступление Белоцкая.
06:28:53 24-03-2026
Когда мы в нашем крае начнем жить, а не выживать, тогда и начнутся изменения
07:44:00 24-03-2026
Гость (06:28:53 24-03-2026) Когда мы в нашем крае начнем жить, а не выживать, тогда и на... Зарплаты в крае очень низкие. Очень!!!
С зарплатой, к примеру молодого педагога вообще невозможно купить квартиру. Ипотеку просто не одобрят на такую зарплату.
10:05:46 24-03-2026
Гость (07:44:00 24-03-2026) Зарплаты в крае очень низкие. Очень!!!С зарплатой, к при... Покупай дом в деревне
10:27:02 24-03-2026
Гость (10:05:46 24-03-2026) Покупай дом в деревне... И что там делать с детьми, не подскажете? Медицины нет, образования нет, досуга нет. Или "как раньше" - с пяти лет на поле и пусть вкалывают? А ежели кто помер, то не обессудьте? Так не прокатит, сейчас требования отнюдь не те, за невзначай помершего и прилететь может.
11:54:37 24-03-2026
Гость (10:27:02 24-03-2026) И что там делать с детьми, не подскажете? Медицины нет, обра... А что в городе? Образование в котором с начальной школы клянчат на репетиторов? Школы в которые мамаши возят до совершеннолетия? Жизнь друг на друге в квартирах за десятки миллионов с кабалой на десятки лет? А если съем жилья? Драка за парковочные места и запись в мангальную зону? А за развлечениями на выходные и приехать можно. Также как и в случае серьезной болезни.
12:38:33 24-03-2026
Гость (11:54:37 24-03-2026) А что в городе? Образование в котором с начальной школы клян... Ну лучше ж жить вообще без перспектив и без образования, ага) Или вообще не жить, если за медициной в экстренном случае придется добираться за тридевять земель.
23:56:55 24-03-2026
Гость (12:38:33 24-03-2026) Ну лучше ж жить вообще без перспектив и без образования, ага... Все такие перспективные стали прям нимагу
11:58:57 24-03-2026
Гость (10:27:02 24-03-2026) И что там делать с детьми, не подскажете? Медицины нет, обра... Тогда продолжай кушать кактус
12:39:58 24-03-2026
Гость (11:58:57 24-03-2026) Тогда продолжай кушать кактус... Да мне пофигу, мои дети взрослые. Где жить, выберут без меня. Иметь детей или нет - тоже. Причем в текущих условиях про детей все молчат, и я их отлично понимаю.
23:58:05 24-03-2026
Гость (12:39:58 24-03-2026) Да мне пофигу, мои дети взрослые. Где жить, выберут без меня... Род сойдёт на нет? Да и пофигу. Правда что. Вот и все перспективы
11:58:24 24-03-2026
Гость (10:05:46 24-03-2026) Покупай дом в деревне... Айфон купи,
Ресторан оплати,
Без повода мне подари,
Кольцо с моим именем — Базовый минимум.
13:18:09 24-03-2026
Гость (06:28:53 24-03-2026) Когда мы в нашем крае начнем жить, а не выживать, тогда и на... хватит ныть! Начни с себя, что было сделано тобой для улучшения ТВОЕЙ жизни? Все ему/ей кто-то должен прийти и сделать для него/нее...
20:44:17 26-03-2026
Гость (06:28:53 24-03-2026) Когда мы в нашем крае начнем жить, а не выживать, тогда и на... В Москве тоже выживают раз рождаемости нет? А в Южной Корее?
06:36:16 24-03-2026
На этот вопрос любой семиклассник ответит.
06:37:23 24-03-2026
у вас 25 лет было на нормализацию ситуации с рождаемостью.
вместо этого, вы через ледового гардемарина, рассказывали про ямы в ВОВ и войну с Наполеоном.
виноваты все кроме, тех кто действительно виноват.
06:40:57 24-03-2026
в 2025 г минздрав АК планировал 16123 родов, а получил всего 14,3 тыс. а на 2026 запланировал 16403, сколько получит?
10:33:31 24-03-2026
А сколько умерло в 2025-м вообще страшно-секретно сказать...
07:17:26 24-03-2026
С высоких трибун можно много говорить и призывать, у них работа такая. В жизни, многодетные матери не нужны в организациях (больше на больничных, чем на работе). Им вежливо откажут. Так же спасибо скажем любимому государству за повышение пенсионного возраста, когда перед бабушками встаёт вопрос, помогать в воспитании внуков, но остаться без пенсии. Призывы останутся призывами.
08:18:14 24-03-2026
Пока у нас капитализм!
Ни кто не начнет рожать пачками!!!
Красивыми словами министра ипотеку не оплатишь!...
И права зам министра!
Мы им давно уже говорим - вам давно уже нужно измениться самим!!! Что бы ваш народ начал рожать!...
09:17:02 24-03-2026
Как же люди хотят простых решений сложнейших проблем! Где построен "социалиЗЬм"? В КНДР и на Кубе?
Так там суммарный коэффициент рождаемости (СКР) ниже ,чем в России.)) В как-бы "социалистическом" Китае- тоже ниже. Монголы-вот красавцы -потихоньку развиваются- без шума , пафоса и лозунгов о "монгольском мире". И рождаемость там нормальная. И учителя и инженеры едут туда на заработки из России)))
10:08:28 24-03-2026
Гость (09:17:02 24-03-2026) Как же люди хотят простых решений сложнейших проблем! Г... У этих красавцев скр тоже снижается и скоро провалится ниже воспроизводства
09:54:55 24-03-2026
Лично знаю богатую семью. Детям купили по квартире и по машине, но женится и рожать не собираются надо говорят встать на ноги. Уже по 30 лет мужикам.
11:20:48 24-03-2026
Гость (08:18:14 24-03-2026) Пока у нас капитализм! Ни кто не начнет рожать пачками!!... Пока вы сами не научитесь писать " что бы" вместе применимо к данному предложению, у вас , как при Ленине будет "шаг вперёд , два шага назад" !
12:01:31 24-03-2026
Гость (11:20:48 24-03-2026) Пока вы сами не научитесь писать " что бы" вместе применимо ... Галочка в пункте "Докопаться до орфографии" поставлена,спасибо
12:14:09 24-03-2026
Гость (11:20:48 24-03-2026) Пока вы сами не научитесь писать " что бы" вместе применимо ... А по сути, как я понимаю, сказать нечего
18:43:10 24-03-2026
Гость (12:14:09 24-03-2026) А по сути, как я понимаю, сказать нечего... По сути Ленинское " шаг вперёд, два шага назад" есть архиважный показатель реалий нашего времени.
* кстати " ни как" тоже пишется слитно, но сути правописания вам не понять, ибо товарищ Бархударов не для вас и подобных вам учебник писал.
08:48:57 24-03-2026
"Нам нужно меняться". еще как нужно, в корне меняться и по всей стране. капремонт Матери и Дитя на аукцион чуть больше 500 млн,зато на собачий приют в НСК на 100 будок 800 млн.
08:51:36 24-03-2026
У Белоцкой сколько детей?
09:07:56 24-03-2026
Как на зп 40-50 тысяч молодому специалисту осилить ипатеку , без первоначального взноса со ставкой в 19% от сбера?
09:23:54 24-03-2026
Гость (09:07:56 24-03-2026) Как на зп 40-50 тысяч молодому специалисту осилить ипатеку ... 40-50, да Вы, батенька, богач!
10:09:46 24-03-2026
Гость (09:07:56 24-03-2026) Как на зп 40-50 тысяч молодому специалисту осилить ипатеку ... Дворником устроился?
11:15:35 24-03-2026
Гость (10:09:46 24-03-2026) Дворником устроился?... Нет, в одном из министерств АК должность "главный специалист" , 28 тыс. С премиями 40. Все.
11:42:59 24-03-2026
Гость (10:27:02 24-03-2026) И что там делать с детьми, не подскажете? Медицины нет, обра... Там все ведущие или главные бгг
11:48:13 24-03-2026
в любом из министерств, даже в минздраве
12:16:33 24-03-2026
Урбаниздко (11:48:13 24-03-2026) в любом из министерств, даже в минздраве... Пока пашут за бесплатно смысл платить?
12:05:34 24-03-2026
Гость (09:07:56 24-03-2026) Как на зп 40-50 тысяч молодому специалисту осилить ипатеку ... Я надеюсь в слове "ипотека" опечатка у нашего мощнейшего,а главное молодого специалиста
09:20:00 24-03-2026
Рождаемость завязана не просто на желании или нежелании иметь детей ,она тесно увязана с уровнем жизни людей.Если у нас уровень жизни снижается день ото дня ,если он один из самых низких в стране ,то о каком увеличении рождаемости можно говорить?Почему в советское время у нас увеличивалась численность населения и росла рождаемость?Потому что люди имели условия жизни лучше ,чем сейчас.Потому что устраиваясь на работу ,ты обеспечивался жильём ,ты получал зарплату на которую можно было жить,ты имел какие то социальные гарантии и так далее и т.п.У людей была вера в завтрашний день.Что мы имеем сегодня?Тоскливую безысходность.Отсюда и результат.
12:21:39 24-03-2026
Афиноген (09:20:00 24-03-2026) Рождаемость завязана не просто на желании или нежелании имет... В совке и в 90-е я садил картошку в поле за городом, чтобы была еда зимой. И ты хочешь сказать, что люди стали хуже жить? Смешно.
14:37:49 24-03-2026
Гость (12:21:39 24-03-2026) В совке и в 90-е я садил картошку в поле за городом, чтобы б... Я рассказываю про советские времена,а не про 90-е.А в советское время картошка проблемой особо не была.Одно время мы её покупали зимой в "Золотой осени" по 10 коп. за кг.Так что не наводи тень на плетень.
00:05:09 25-03-2026
Афиноген (14:37:49 24-03-2026) Я рассказываю про советские времена,а не про 90-е.А в советс... В СССР семьи с тремя детьми редкостью были.
14:01:27 24-03-2026
Афиноген (09:20:00 24-03-2026) Рождаемость завязана не просто на желании или нежелании имет... Как бы это логичным не звучало на первый взгляд, но нигде в мире нет примеров, что повышение уровня материального благосостояния приводит к росту рождаемости. Скорее наоборот...
14:45:56 24-03-2026
Гость (14:01:27 24-03-2026) Как бы это логичным не звучало на первый взгляд, но нигде в ... Чтобы делать такие утверждения надо владеть информацией конкретной ,а не на уровне пропаганды.А вот в Советском Союзе и жизнь улучшалась (60-70-80-е года) и численность населения прирастала.Безо всяких противоречий.
16:32:26 24-03-2026
Афиноген (14:45:56 24-03-2026) Чтобы делать такие утверждения надо владеть информацией конк... Это не пропаганда, а статистика.
00:08:09 25-03-2026
Афиноген (14:45:56 24-03-2026) Чтобы делать такие утверждения надо владеть информацией конк... В Китае она тоже прирастала по инерции даже после введения правила "одна семья-один ребенок". А теперь вдруг падает при экономическом чуде. В общем не разбираетесь в демографии. Поизучайте на досуге,ждет много чудных открытый
09:04:19 25-03-2026
Гость (00:08:09 25-03-2026) В Китае она тоже прирастала по инерции даже после введения п... Что нам тот Китай,что нам тот Запад ,у нас свои условия и специфика.И все эти теории по демографии засуньте их в одно место.Я ещё повторюсь ,что при всех ваших теориях почему то здесь в Алтайском крае в советское время и жизнь у людей улучшалась и численность населения росла ,а не убывала катастрофическими темпами как сейчас.Как это соотносится с этой вашей теорией?Вы хотите сказать ,что если дать сейчас людям возможность жить хорошо ,то они вообще прекратят рожать?Какие то жидовские выверты,направленные на оправдание позорного уровня жизни .Создайте условия жизни в сёлах,чтобы они не вымирали, а развивались,создайте условия жизни в городе ,чтобы люди могли жить более менее сносно ,а не сводить концы с концами.Где это ?Вот потому мы и имеем такой закономерный итог.Поменьше разных теорий, а побольше мер улучшающих нашу жизнь.
20:51:49 26-03-2026
Афиноген (09:04:19 25-03-2026) Что нам тот Китай,что нам тот Запад ,у нас свои условия и сп... СССР головного мозга? Суммарный коэффициент рождаемости (СКР — число детей на одну женщину) в СССР демонстрировал устойчивое снижение: от высоких значений (более 4-5) в 1950-х годах до уровня простого воспроизводства (около 2,0–2,1) к середине 1980-х, а к 1990 году опустился до 1,89, что означало суженное воспроизводство населения. И да,демографические законы одинаковы для всех
00:03:34 25-03-2026
Афиноген (09:20:00 24-03-2026) Рождаемость завязана не просто на желании или нежелании имет... В СССР рождаемость нужно смотреть в РСФСР,а не вместе со Средней Азией. Она тоже падала с редкими всплесками по мере урбанизации. Росло население по инерции из-за другой возрастной структуры населения. В общем и целом изучайте демографию,про демографические переходы почитайте,про скр на женщину
09:20:24 24-03-2026
Нужно экстренно обеспечивать бесплатным и главное малоэтажным жильём молодых. Например строить стальные таунхаусы амбарного типа. Первый этаж - гараж, баня, гостиная, на втором спальни. Обязательно с задним двориком. Технологии давно такое позволяют строить недорого.
09:40:10 24-03-2026
Многие молодые семьи, молодежь уезжает из нашей "Столицы Мира"..., говоря, что "тут просто нечего ловить", нет возможностей, низкие зп, высокая ЖКХ и пр. А что вы хотите? Чуда?
10:13:39 24-03-2026
Алекс (09:40:10 24-03-2026) Многие молодые семьи, молодежь уезжает из нашей "Столицы Мир... В Москву и Питер все едут,но там тоже 1.1 на одну женщину при необходимых 2.1 для простого воспроизводства населения. Численность населения там растет лишь за счёт перетока людей с других мест,но своей рождаемости нет и не было. Всем демографам известна истина. В квартирах и городах мало рожают везде в мире,урбанизация это убийца высокой рождаемости
09:48:54 24-03-2026
Пока недоступно жилье молодым, проблема не решится.
При текущих ценах и ипотечных ставках редкая семья может позволить себе с нуля купить квартиру.
А даже если купит, рождение ребенка - это снижение доходов и рост расходов семьи, а ипотеку платить надо.
Поэтому люди ограничиваются одним ребенком, либо откладывают рождение детей "на потом", как результат - ЭКО, осложнения и опять же один, в лучшем случае, 2 ребенка.
00:10:03 25-03-2026
Гость (09:48:54 24-03-2026) Пока недоступно жилье молодым, проблема не решится.При т... Даже люди с бабками много не рожают,почему? Дело в головах
09:49:52 24-03-2026
Капитализм снесем и возродимся. Недолго осталось, они своими руками несут в массы социализм.
10:02:37 24-03-2026
Ей бы положить зарплату размером в один МРОТ да чтоб половина ее на коммуналку уходила в хрущебе сорока метровой, а вторая половина - на аренду этой самой хрущебы. Автомобильчик люксовый убрать из-под задницы - пусть на автобусе помотается по трем работам да повкалывант по 12 часов в день, чтоб заработать на кусок хлебушка. А ещё лучше - отправить в отдаленное село, где ни дорог, ни работы, а роддом она сама закрыла- оптимизировала. И пусть она в этих условиях родит 5 штук и не жужжит. Личным примером надо действовать, а не балаболить что попало
10:15:25 24-03-2026
Все нежелающие рожать будут отбракованы эволюцией,а их место займут другие. Всё само рассосется
10:16:59 24-03-2026
Нужно семейную ипотеку давать и на вторичку,а не только на новостройки в которых с детьми от перфораторов жить невозможно. Нужно вкладываться в малоэтажку,в села.
11:37:11 24-03-2026
Гость (10:16:59 24-03-2026) Нужно семейную ипотеку давать и на вторичку,а не только на н... Пока села только умерщвляют своими массовыми забоями скота,низким закупом сх продукции,финансированием инфраструктуры по остаточному принципу и прочими методами. Все ломятся в города,но в городах высокой рождаемости не бывает по определению
10:40:05 24-03-2026
Вообще-то данные по демографии засекречены, получается Белоцкая раскрыла засекреченные данные?
11:02:40 24-03-2026
По информации из «Доклада о мировом неравенстве — 2026», 1% самых богатых россиян контролирует почти половину всего капитала страны.
Получается надо чтобы эти ребята рожали по 50 детей каждый
12:28:26 24-03-2026
Гость (11:02:40 24-03-2026) По информации из «Доклада о мировом неравенстве — 2026», 1% ... Илон работает
11:24:04 24-03-2026
"По данным ООН на 2025 год, регионами с высокой рождаемостью были страны Тропической и Южной Африки, Центральная Азия, Пакистан, Йемен и Афганистан, где на одну женщину приходилось от четырёх до шести детей."
По данным на конец 2024 года, среди стран с самой низкой рождаемостью в мире — Мальта, Тайвань, Южная Корея и Испания.
10:14:11 25-03-2026
Гость (10:13:39 24-03-2026) В Москву и Питер все едут,но там тоже 1.1 на одну женщину пр... Вы знаете, в каких условиях живут там женщины? В Афганистане например? Они вообще ничего против возразить не могут, вы так же хотите?
А, Шариков, ну тогда понятно
20:56:20 26-03-2026
Гость (10:14:11 25-03-2026) Вы знаете, в каких условиях живут там женщины? В Афганистане... Феминизмы и эмансипации это убийцы рождаемости. Талибы что-то знают
11:32:18 24-03-2026
с 2026 года из средств, выделяемых на здравоохранение, начнут оплачивать труд соцработников, психологов и юристов, которые привлекаются к взаимодействию с будущими родителями.
Отдайте эти деньги нуждающимся. У вас в программе плодить дармоедов, пристраивая своих, вот и всё. Не нуждаясь в деньгах, родители без вас вырастят и воспитают детей.
12:12:40 24-03-2026
О чём она говорит? Я хочу флиртовать,собирать внимание мужчин до самой старости,быть красивой,жить для себя,путешествовать,саморазвиваться,делать оглушительную карьеру маникюрщицы,мне нужны косметологические процедуры и чиска пёрышек как воздух,мне нужно большое комфортное жильё в премиум жк и идеально спокойная обстановка в мире,не хочу плодить нищету и выпускать в этот страшный мир человека. Мужчина нужен идеальный по всем параметрам. На меньшее не согласна. Желательно чтобы готовил,убирался,ухаживал за ребенком и кормил грудью пока я на фитнесе. Ребёнку с детства выдам золотую ложку и дам всё самое лучшее,буду возить в платную школу
12:36:35 24-03-2026
Гость (12:12:40 24-03-2026) О чём она говорит? Я хочу флиртовать,собирать внимание мужчи... Ты будешь меняться?
15:36:46 24-03-2026
Гость (12:12:40 24-03-2026) О чём она говорит? Я хочу флиртовать,собирать внимание мужчи...
С таким отношением, понятно почему вам никогда не светит женское общество
23:55:27 24-03-2026
Гость (15:36:46 24-03-2026) С таким отношением, понятно почему вам никогда не светит... Да кому оно нужно это общество из людей подобного типажа
15:29:20 24-03-2026
жилье дорогое, инфраструктура плохая, парков мало. в новостройках инсоляция везде нарушена, всё. кто в таких условиях размножаться то будет? ДОРОГО все очень
09:02:25 25-03-2026
Почему не рожают нужно спрашивать у женщин обычных, а не у чиновниц, особенно наследных. По себе и своему окружению (почти у всех по 1 ребенку, есть и 2, но это редкость, если муж военный или родители обеспечивали хорошо). 18-22 первое высшее, потом 2 года работы на низших должностях с з.п. копейки, так что кормили по-прежнему родители, потом 25-28 второе высшее - итог должность ведущего, долгожданная возможность снять квартиру и вот он первый ребенок, тут уж надо свое - ипотека на 15 лет 3-к квартира, выход на работу, затраты на ребенка + коммуналка + ипотека (и мама на пенсии с 55 что значительно упростило возможность зарабатывать нам с мужем и покрывать потребности), потом автомобиль, дача. И вот уж должность руководителя, з.п. 150т.р.+ премии, можно второго родить, но мне уже 45))) И точно помню как решала рожать второго или брать ипотеку, т.к. точно понимали, что мужу одному нас троих, ипотеку и обязательные платежи просто не потянуть и мама с двумя уже не справится, значит если выходить на работу мне, значит няня, а это еще как ипотека.
И у всех примерно одинаковая история, кто за "призовые" не рожает и кому не досталось начального трамплина от родителей хоть жены, хоть мужа.
20:56:37 26-03-2026
Анна (09:02:25 25-03-2026) Почему не рожают нужно спрашивать у женщин обычных, а не у ч... Цена жизни в городах
16:41:20 10-04-2026
Блин, интересно... а почему так?