Геннадий Онищенко назвал 26 лет идеальным возрастом для материнства

Однако, по словам эксперта, чаще всего россиянки рожают в возрасте 30–40 лет

23 марта 2026, 17:00, ИА Амител

Новорожденные / Фото: amic.ru

В международном мультимедийном пресс‑центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник, 23 марта, прошла пресс‑конференция академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, пишет РИА Новости.

Эксперт сообщил, что чаще всего женщины в России рожают в возрасте 30–40 лет, однако оптимальным с физиологической точки зрения возрастом для становления матерью считается 26 лет.

«У нас в возрасте 30–40 лет наиболее многочисленное рождение — это 38% от всех родившихся. <...> Причем сюда же попадают, кстати, и первородящие женщины… А мы с вами говорили о том, что есть возраст, когда наиболее оптимально рожать, физиологически — это 26 лет», — отметил Онищенко.

По словам академика, значительный резерв для восстановления рождаемости в стране кроется в нереализованной потребности в детях среди женщин возрастной категории 30–40 лет.

Накануне стало известно, в каком возрасте россиянки рожают ребенка. Средний возраст матери при рождении ребенка составляет 29,8 года.