Вместо тестов на полиграфе Милонов призывает сосредоточиться на реальных мерах: жестких наказаниях и повышении профессионализма чиновников

23 марта 2026, 18:50, ИА Амител

Детектор лжи, полиграф / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Вместо использования полиграфа для проверки чиновников следует сосредоточиться на ужесточении наказаний за коррупционные преступления и повышении профессионализма государственных служащих, заявил Виталий Милонов, депутат Госдумы, в беседе с НСН.

Милонов выступил с критикой указа президента Мадагаскара о введении обязательной проверки на полиграфе для всех кандидатов на министерские должности. По его мнению, такой подход не является эффективным, так как профессионализм чиновника не определяется его способностью пройти тест на детекторе лжи.

«Даже ребенок может успешно пройти проверку на полиграфе, но это не делает его профессионалом. Для борьбы с коррупцией необходимо усилить работу правоохранительных органов и налоговых служб, а не полагаться только на технические средства», — подчеркнул парламентарий.

Он выразил недовольство тем, что некоторые пытаются превратить борьбу с коррупцией в шоу, не понимая, что это сложная задача, требующая комплексного подхода. Милонов напомнил, что в России депутаты проходят гораздо более строгий отбор, основанный на выборах и мнении избирателей, и этот метод является более эффективным для оценки профессионализма и честности кандидатов.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на 30% выросло число коррупционных преступлений в 2025 году.