НОВОСТИПолитика

Депутат раскритиковал идею обязательной проверки чиновников на полиграфе

Вместо тестов на полиграфе Милонов призывает сосредоточиться на реальных мерах: жестких наказаниях и повышении профессионализма чиновников

23 марта 2026, 18:50, ИА Амител

Детектор лжи, полиграф / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Вместо использования полиграфа для проверки чиновников следует сосредоточиться на ужесточении наказаний за коррупционные преступления и повышении профессионализма государственных служащих, заявил Виталий Милонов, депутат Госдумы, в беседе с НСН.

Милонов выступил с критикой указа президента Мадагаскара о введении обязательной проверки на полиграфе для всех кандидатов на министерские должности. По его мнению, такой подход не является эффективным, так как профессионализм чиновника не определяется его способностью пройти тест на детекторе лжи.

«Даже ребенок может успешно пройти проверку на полиграфе, но это не делает его профессионалом. Для борьбы с коррупцией необходимо усилить работу правоохранительных органов и налоговых служб, а не полагаться только на технические средства», — подчеркнул парламентарий.

Он выразил недовольство тем, что некоторые пытаются превратить борьбу с коррупцией в шоу, не понимая, что это сложная задача, требующая комплексного подхода. Милонов напомнил, что в России депутаты проходят гораздо более строгий отбор, основанный на выборах и мнении избирателей, и этот метод является более эффективным для оценки профессионализма и честности кандидатов.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на 30% выросло число коррупционных преступлений в 2025 году.

НОВОСТИПолитика

Россия Политика Госдума депутаты Коррупция

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

19:28:21 23-03-2026

Чего боится?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:36:39 23-03-2026

Зассал ?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:39:05 23-03-2026

Ой как страшно ему стало и сразу давай сочинять

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:14:32 23-03-2026

парам пара пам паааууу

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:20:49 23-03-2026

Милонов выступил с критикой указа президента Мадагаскара о введении обязательной проверки на полиграфе для всех кандидатов на министерские должности.....Я не понял?? Он и там работает????

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:52:19 23-03-2026

гость (20:20:49 23-03-2026) Милонов выступил с критикой указа президента Мадагаскара о в... На 1/2 ставки

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Маркел Сасипаторыч

08:30:47 24-03-2026

Чует кошка ,чьё мясо съела?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:57 24-03-2026

Маркел Сасипаторыч (08:30:47 24-03-2026) Чует кошка ,чьё мясо съела?... На Мадагаскаре?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:41:47 24-03-2026

Для борьбы с коррупцией необходимо усилить работу правоохранительных органов и налоговых служб,

Надо обнародовать соответствие их доходов их расходам, а не скрывать это. И всё будет видно, а у нас они своим же решением засекретили свои декларации, потому что у них они все воровские. Ну ведь так получается, раз есть что скрывать, при этом заранее боятся детектора. Так сколько они воруют?

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров