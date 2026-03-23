В Алтайском крае зафиксировали 36‑й случай бешенства с начала года
На этот раз карантин ввели в селе Михайловка Усть-Калманского района
23 марта 2026, 16:20, ИА Амител
Еще один очаг бешенства выявили в Алтайском крае. Соответствующий указ о введении карантина подписал губернатор, документ опубликован на портале правовых актов.
Заболевание обнаружили в селе Михайловка Усть-Калманского района, указано в документе. При этом дата его подписания — 20 марта 2026 года.
Недавно в нескольких населенных пунктах Алтайского края выявили случаи заболевания бешенством. Очаги зафиксированы в пригороде Барнаула — поселке Бельмесево, в городе‑курорте Белокурихе, поселке Красная Дубрава (Павловский район), селе Бор‑Форпост (Волчихинский район) и селе Староглушинка (Заринский район). Во всех этих местах введен стандартный 60‑дневный карантин.
Для Барнаула, Волчихинского и Павловского районов это уже не первые вспышки в текущем году — ранее там регистрировали по одному случаю заболевания.
В Белокурихе и Заринском районе очаги выявляли неоднократно. Именно в Заринском районе в январе зафиксировали первый в 2026 году случай бешенства.
С начала года общее число очагов достигло 36 — это новый антирекорд: за весь 2025 год в крае было выявлено лишь 29 случаев заболевания.
Как ранее сообщал amic.ru, несмотря на развитие медицины, эффективного лечения бешенства до сих пор не существует. Вирус поражает центральную нервную систему, а после появления симптомов летальность достигает 100 %. Единственный надежный способ защиты от заболевания — своевременная вакцинация.
И как этот указ ликвидирует проблему? Может, уже как-то работать начать? Когда по всему краю карантин объявят, что губернатор на контроль ставит будет?