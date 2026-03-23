В Алтайском крае зафиксировали 36‑й случай бешенства с начала года

На этот раз карантин ввели в селе Михайловка Усть-Калманского района

23 марта 2026, 16:20, ИА Амител

Злая собака, бешенство / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Еще один очаг бешенства выявили в Алтайском крае. Соответствующий указ о введении карантина подписал губернатор, документ опубликован на портале правовых актов.

Заболевание обнаружили в селе Михайловка Усть-Калманского района, указано в документе. При этом дата его подписания — 20 марта 2026 года.

Недавно в нескольких населенных пунктах Алтайского края выявили случаи заболевания бешенством. Очаги зафиксированы в пригороде Барнаула — поселке Бельмесево, в городе‑курорте Белокурихе, поселке Красная Дубрава (Павловский район), селе Бор‑Форпост (Волчихинский район) и селе Староглушинка (Заринский район). Во всех этих местах введен стандартный 60‑дневный карантин.

Для Барнаула, Волчихинского и Павловского районов это уже не первые вспышки в текущем году — ранее там регистрировали по одному случаю заболевания.

В Белокурихе и Заринском районе очаги выявляли неоднократно. Именно в Заринском районе в январе зафиксировали первый в 2026 году случай бешенства.

С начала года общее число очагов достигло 36 — это новый антирекорд: за весь 2025 год в крае было выявлено лишь 29 случаев заболевания.

Как ранее сообщал amic.ru, несмотря на развитие медицины, эффективного лечения бешенства до сих пор не существует. Вирус поражает центральную нервную систему, а после появления симптомов летальность достигает 100 %. Единственный надежный способ защиты от заболевания — своевременная вакцинация.