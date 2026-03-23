В Алтайском крае отремонтируют 340 многоэтажек за 3 млрд рублей
С начала 2026 года в регионе завершили капремонт 43 домов
23 марта 2026, 20:33, ИА Амител
В Алтайском крае с начала 2026 года завершили капремонт 43 многоэтажек, сообщил региональный Минстрой. На прошлой неделе 11 домов отремонтировали в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Петропавловском, Каменском и Кулундинском районах.
Всего подрядным организациям в настоящее время передано в работу 295 многоквартирников, отметили в министерстве. На 70 домах продолжаются строительно-монтажные работы, по 182 домам ведется разработка проектно-сметной документации для проведения капремонта.
«Фондом капремонта Алтайского края на 2026 год запланирован капремонт 340 домов на общую сумму более трех миллиардов рублей. Параллельно с выполнением утвержденного плана ведется его актуализация и корректировка», — рассказал заместитель начальника управления по жилищной политике и благоустройству Минстроя Алтайского края Сергей Гущин.
По его словам, благодаря повышению минимального размера взноса включить в план на год и отремонтировать удастся большее число домов.
По итогам прошлого года в Алтайском крае выполнили работы на 544 многоэтажках. Основную часть работ выполнил Фонд капремонта Алтайского края — 358 домов.
21:12:30 23-03-2026
Надеюсь. хрущевочки в центре попадают под ремонт? Чай, многим уже больше 60?
Отремонтируйте хорошо, еще много лет радовать будут.