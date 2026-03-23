В Алтайском крае отремонтируют 340 многоэтажек за 3 млрд рублей

С начала 2026 года в регионе завершили капремонт 43 домов

23 марта 2026, 20:33, ИА Амител

Старый дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае с начала 2026 года завершили капремонт 43 многоэтажек, сообщил региональный Минстрой. На прошлой неделе 11 домов отремонтировали в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Петропавловском, Каменском и Кулундинском районах.

Всего подрядным организациям в настоящее время передано в работу 295 многоквартирников, отметили в министерстве. На 70 домах продолжаются строительно-монтажные работы, по 182 домам ведется разработка проектно-сметной документации для проведения капремонта.

«Фондом капремонта Алтайского края на 2026 год запланирован капремонт 340 домов на общую сумму более трех миллиардов рублей. Параллельно с выполнением утвержденного плана ведется его актуализация и корректировка», — рассказал заместитель начальника управления по жилищной политике и благоустройству Минстроя Алтайского края Сергей Гущин.

По его словам, благодаря повышению минимального размера взноса включить в план на год и отремонтировать удастся большее число домов.

По итогам прошлого года в Алтайском крае выполнили работы на 544 многоэтажках. Основную часть работ выполнил Фонд капремонта Алтайского края — 358 домов.