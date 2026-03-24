Деятельность миллиардера Галицкого и его бизнеса Almaz Capital признали экстремистской

Инвестфонд предпринимателя участвовал в поддержке Украины

24 марта 2026, 08:32, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и признал экстремистским объединением корпорацию Almaz Capital Partners, LTD, управляющим партнером которой является Александр Галицкий.

Согласно решению суда, в доход государства обращены денежные средства на счетах предпринимателя, а также принадлежащая ему недвижимость — в общей сложности на сумму около 8 млрд рублей. Деятельность инвестиционной структуры признана экстремистской.

Ранее, в октябре 2025 года, имущество Галицкого на сумму 435 млн рублей уже было арестовано. В перечень вошли квартира на Патриарших прудах, коттедж в поселке "Миллениум парк" на Новорижском шоссе, квартира в клубном доме "Тургенев" и три машино-места.

Как указывали в прокуратуре, инвестфонд предпринимателя участвовал в поддержке Украины, а сам Галицкий, по версии ведомства, высказывался с симпатией к украинским властям.

Комментарии 7

Гость

08:58:42 24-03-2026

"а сам Галицкий, по версии ведомства, высказывался с симпатией к украинским властям"------------- Версия, страшная сила....

Гость

09:09:41 24-03-2026

Арестовано, кому передано - многодетной малоимущей семье? А может как 1917 поделена на коммуналки

Гость

09:29:36 24-03-2026

Гость (09:09:41 24-03-2026) Арестовано, кому передано - многодетной малоимущей семье? А ... На войну....

Сергей

10:31:36 24-03-2026

Всем филантропам на заметку

Гость

11:25:26 24-03-2026

Капиталистическую страну, в которой не защищена собственность, ждёт плохое будущее, конфисковывать можно только наворованное.

Гость

13:25:38 24-03-2026

Человек, который столько делал для развития своего города. Парк Галицкого - просто произведение искусства.

Гость

15:30:36 24-03-2026

Как удобно: обвинил, забрал, распилил

