Деятельность миллиардера Галицкого и его бизнеса Almaz Capital признали экстремистской
Инвестфонд предпринимателя участвовал в поддержке Украины
24 марта 2026, 08:32, ИА Амител
Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и признал экстремистским объединением корпорацию Almaz Capital Partners, LTD, управляющим партнером которой является Александр Галицкий.
Согласно решению суда, в доход государства обращены денежные средства на счетах предпринимателя, а также принадлежащая ему недвижимость — в общей сложности на сумму около 8 млрд рублей. Деятельность инвестиционной структуры признана экстремистской.
Ранее, в октябре 2025 года, имущество Галицкого на сумму 435 млн рублей уже было арестовано. В перечень вошли квартира на Патриарших прудах, коттедж в поселке "Миллениум парк" на Новорижском шоссе, квартира в клубном доме "Тургенев" и три машино-места.
Как указывали в прокуратуре, инвестфонд предпринимателя участвовал в поддержке Украины, а сам Галицкий, по версии ведомства, высказывался с симпатией к украинским властям.
08:58:42 24-03-2026
"а сам Галицкий, по версии ведомства, высказывался с симпатией к украинским властям"------------- Версия, страшная сила....
09:09:41 24-03-2026
Арестовано, кому передано - многодетной малоимущей семье? А может как 1917 поделена на коммуналки
09:29:36 24-03-2026
Гость (09:09:41 24-03-2026) Арестовано, кому передано - многодетной малоимущей семье? А ... На войну....
10:31:36 24-03-2026
Всем филантропам на заметку
11:25:26 24-03-2026
Капиталистическую страну, в которой не защищена собственность, ждёт плохое будущее, конфисковывать можно только наворованное.
13:25:38 24-03-2026
Человек, который столько делал для развития своего города. Парк Галицкого - просто произведение искусства.
15:30:36 24-03-2026
Как удобно: обвинил, забрал, распилил