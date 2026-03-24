Россияне пожаловались на отказ в выдаче карт Mastercard во Вьетнаме в обход санкций

24 марта 2026, 11:35, ИА Амител

Российские туристы сообщают об изменении условий оформления банковских карт Mastercard во Вьетнаме, из-за чего получить их стало значительно сложнее. По информации из соцсетей, один из популярных банков ужесточил требования к иностранным клиентам, пишет Baza.

Речь идет о филиале Bidv в Нячанге, где ранее оформить карту можно было при наличии туристической визы сроком на 30 дней. Теперь, как утверждают пользователи, для получения "пластика" требуется виза не менее чем на полгода.

Отмечается, что оформление такой визы связано с необходимостью открытия бизнеса во Вьетнаме, что требует дополнительных затрат и времени. В публикациях также говорится, что даже заявителям, подавшим документы до изменения правил, могут отказать в выдаче готовых карт.

По сообщениям пользователей, в отделениях банка образовались очереди из желающих оформить карты на прежних условиях, однако вероятность их получения оценивается как низкая.

Официальных комментариев от банков или подтверждения данной информации на момент публикации не приводится.

