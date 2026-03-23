Официальные праздничные даты не включаются в отпускной период

23 марта 2026, 17:37, ИА Амител

Апрель 2026 года оказался наиболее выгодным месяцем для оформления отпуска с точки зрения выплат, тогда как май позволяет получить больше выходных, но с меньшей финансовой отдачей. Об этом сообщили эксперты сервиса "Авито Работа", проанализировав производственный календарь, пишет Transsibinfo.com.

Как отмечают специалисты, размер отпускных рассчитывается исходя из среднего дневного заработка за год, однако итоговая выгода зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем ниже "стоимость" одного рабочего дня и тем меньше разница между зарплатой и отпускными.

В апреле предусмотрено 22 рабочих дня, что делает этот месяц более выгодным для ухода в отпуск. В таких условиях сотрудник фактически заменяет относительно "дешевые" рабочие дни на отпускные выплаты, сохраняя общий уровень дохода.

В мае ситуация иная: в 2026 году насчитывается всего 19 рабочих дней, поэтому каждый рабочий день оценивается выше. По словам экспертов, при окладе в 50 тысяч рублей разница между оплатой рабочего дня и отпускного может превышать тысячу рублей.

«При этом май остается привлекательным за счет длительных выходных. Если взять отпуск на несколько дней, например с 4 по 8 мая, его можно объединить с праздничными днями и получить до 11 дней отдыха», — отметили в сервисе.

Эксперты также напоминают, что официальные праздничные даты не включаются в отпускной период, но продлевают его, а сам отпуск можно делить на части при условии, что одна из них составляет не менее 14 дней.

В качестве компромиссного варианта специалисты предлагают комбинировать периоды — например, оформить отпуск в конце апреля и захватить начало мая, чтобы увеличить продолжительность отдыха без значительных потерь в доходе.

Ранее сообщалось, что самым выгодным месяцем для отпуска во второй половине 2026 года станет июль, а наименее выгодным — ноябрь.