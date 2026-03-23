Песков рассказал о визите Ким Чен Ына в Россию
В России всегда будут рады видеть лидера КНДР, отметил представитель Кремля
23 марта 2026, 21:06, ИА Амител
Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию состоится, когда будут согласованы сроки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит Sputnik.
«В России всегда будут рады видеть руководителя Корейской Народно-Демократической Республики», — отметил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что у Ким Чен Ына есть действующее приглашение приехать в Россию. «По мере того, как сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим и иным каналам, такой визит сможет состояться», — пояснил он.
Президент России Владимир Путин предложил Ким Чен Ыну приехать в Москву во время их личной встречи в Пекине в сентябре 2025 года. Лидер КНДР принял приглашение.
