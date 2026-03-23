Песков рассказал о визите Ким Чен Ына в Россию

В России всегда будут рады видеть лидера КНДР, отметил представитель Кремля

23 марта 2026, 21:06, ИА Амител

Ким Чен Ын и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию состоится, когда будут согласованы сроки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит Sputnik.

«В России всегда будут рады видеть руководителя Корейской Народно-Демократической Республики», — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что у Ким Чен Ына есть действующее приглашение приехать в Россию. «По мере того, как сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим и иным каналам, такой визит сможет состояться», — пояснил он.

Президент России Владимир Путин предложил Ким Чен Ыну приехать в Москву во время их личной встречи в Пекине в сентябре 2025 года. Лидер КНДР принял приглашение.

Комментарии 4

Гость

21:11:00 23-03-2026

Какая радость !

Гость

21:26:45 23-03-2026

с нетерпением ждем стенограмму. для конспектирования, с дальнейшей зубрежкой наизусть

Гость

09:02:12 24-03-2026

Подобное к подобному.

Гость

10:23:02 24-03-2026

А че там в Северной Корее никто не осмелится сказать Ыну, что широкие круглые щеки с узкой квадратной прической не смотрятся?

