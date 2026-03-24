Доходы жителей Алтайского края за год выросли больше всего среди регионов СФО
При этом самый высокий показатель — в Красноярском крае
24 марта 2026, 12:37, ИА Амител
Денежные доходы жителей Алтайского края выросли на 17,5% в 2025 году по сравнению с 2024-м, сообщает "Атмосфера" со ссылкой на данные Новосибстата.
«Это самый высокий показатель в Сибирском федеральном округе. В среднем по СФО денежные доходы населения выросли на 15,2%», — отмечает издание.
Доходы в расчете на душу населения за месяц в 2025 году составили:
- в Красноярском крае — 68 749 рублей;
- в Алтайском крае — 50 211 рублей;
- в Республике Алтай — 47 483 рубля;
- в Республике Хакасия — 46 994 рубля;
- в Республике Тыва — 39 104 рубля.
При расчете денежных доходов населения учитываются оплата труда, доходы от предпринимательской и иной доходной деятельности, социальные выплаты, доходы от собственности и прочие денежные поступления.Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Алтайском крае выросла до 62 тысяч рублей. А россиянам пообещали рост зарплат до 157 тысяч рублей. Предположительно, это произойдет в декабре 2026 года.
12:45:09 24-03-2026
В рейтинге российских регионов по зарплатам в отраслях Алтайский край занял 81 место, опустившись на одну позицию вниз в сравнении с предыдущим годом, говорится в исследовании РИА «Новости».
Где в Алтайском крае доходы росли быстрее всех соседей, остаётся загадкой.
12:51:24 24-03-2026
Повторяем-халва
12:53:49 24-03-2026
у администрации города - возможно.
13:08:50 24-03-2026
А люди всё жалуются и жалуются
13:51:19 24-03-2026
Как говорится ,чудеса в решете.Уровень жизни один из самых низких в стране ,а доходы у нас прут во весь опор.Прямо парадокс какой то.Или может доходы правящего класса сложили с нашими и посчитали средний?Тогда может быть такая цифра.
14:34:23 24-03-2026
Что то не пойму здесь пишут средняя зарплата по краю за 2025 г - 50211 руб. Ранее сообщалось(ниже прочтите), что средняя зарплата в Алтайском крае выросла до 62 тысяч рублей. Каким данным верить?
18:16:29 24-03-2026
Верьте, что 35000-40000р. Вот это правда, хотя у многих меньше. И нечего депутатов с чинушами в одну корзину с работающими людьми складывать. У них раз в 10 больше.
06:10:06 25-03-2026
гость (18:16:29 24-03-2026) Верьте, что 35000-40000р. Вот это правда, хотя у многих мен... у работающих людей зарплата выше
00:21:41 25-03-2026
В крае кайфово