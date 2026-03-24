Доходы жителей Алтайского края за год выросли больше всего среди регионов СФО

При этом самый высокий показатель — в Красноярском крае

24 марта 2026, 12:37, ИА Амител

Денежные доходы жителей Алтайского края выросли на 17,5% в 2025 году по сравнению с 2024-м, сообщает "Атмосфера" со ссылкой на данные Новосибстата.

«Это самый высокий показатель в Сибирском федеральном округе. В среднем по СФО денежные доходы населения выросли на 15,2%», — отмечает издание.

Доходы в расчете на душу населения за месяц в 2025 году составили:

в Красноярском крае — 68 749 рублей;

в Алтайском крае — 50 211 рублей;

в Республике Алтай — 47 483 рубля;

в Республике Хакасия — 46 994 рубля;

в Республике Тыва — 39 104 рубля.

При расчете денежных доходов населения учитываются оплата труда, доходы от предпринимательской и иной доходной деятельности, социальные выплаты, доходы от собственности и прочие денежные поступления.Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Алтайском крае выросла до 62 тысяч рублей. А россиянам пообещали рост зарплат до 157 тысяч рублей. Предположительно, это произойдет в декабре 2026 года.