Такой день. Предупреждение о "подтоплении до опасных отметок" и 36‑й случай бешенства

О главных событиях региона за 23 марта

23 марта 2026, 23:56, ИА Амител

В Барнауле один ребенок погиб, второй получил травмы после удара электрическим током. По данным СУ СК России по Алтайскому краю, инцидент произошел около 18:00 по адресу Шукшина, 32. Два мальчика находились на крыше гаража, где задели электропровод под напряжением.

К крупной гимназии № 22 (в квартале за ТЦ "Гулливер") планируют пристроить учебный корпус, увеличив вместимость учреждения. Возводить блок будут на средства застройщиков — обязательные отчисления в размере 4,6 тыс. рублей с каждого квадратного метра.

Показатели смертности в Алтайском крае снизились в 2025-м, но остановить падение рождаемости пока так и не удалось. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов во время итоговой коллегии ведомства.

В Барнауле выставили на аукцион земельный участок, расположенный между Дворцом культуры и парком "Арлекино". Территорию планируют передать в аренду для размещения объектов, предназначенных для хранения автотранспорта.

Жительница Барнаула обратилась в редакцию amic.ru с сообщением о нападении собаки на нее и ребенка во время прогулки. Инцидент произошел накануне в районе переулка Ядринцева.

Памятник Ленину в центре Барнаула начали готовить к реставрации. Ранее сообщалось, что монумент на площади Советов отреставрирует подрядчик из Москвы. Работы по восстановлению объекта должны завершить к 17 апреля — этот срок приурочен к дате рождения Владимира Ленина.

Алтайский край занял 81-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по зарплатам в отраслях, а Республика Алтай — 59-е.

В Алтайском крае на ряде рек возможно достижение опасных отметок во время прохождения первой волны паводка.

Еще один очаг бешенства выявили в Алтайском крае. Соответствующий указ о введении карантина подписал губернатор, документ опубликован на портале правовых актов. Заболевание обнаружили в селе Михайловка Усть-Калманского района, указано в документе. При этом дата его подписания — 20 марта 2026 года.