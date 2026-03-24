Мокрый снег и +5. Какая погода ждет Алтайский край 24 марта

Местами порывы ветра достигнут 16 м/с

24 марта 2026, 06:00, ИА Амител

Местами прогнозируются дожди и мокрый снег / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Днем 24 марта в Алтайском крае ожидается от 0 до +5 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

На большей части региона прогнозируют небольшой, в предгорьях умеренный снег, мокрый снег. Местами возможны гололедные явления. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, по юго-востоку порывы до 16 м/с.

В Барнауле обещают +1...+3 градуса. В первой половине дня небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, 6–11 м/с.