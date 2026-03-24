Скончался замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин

Юрий Николаевич был боевым офицером, имел множество государственных наград

24 марта 2026, 09:39, ИА Амител

Свеча, память / Фото: сгенерировано Midjourney / amic.ru

На 61‑м году жизни скоропостижно скончался Юрий Николаевич Швыткин, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат от фракции "Единая Россия". Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, чьи слова опубликованы на сайте парламента.

Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким Швыткина, назвав его уход невосполнимой утратой. Председатель Госдумы отметил личные качества депутата — скромность, отзывчивость и надежность, а также подчеркнул его заслуги.

Швыткин был боевым офицером с множеством государственных наград, пользовался уважением коллег и доверием избирателей Красноярского края, интересы которых отстаивал много лет. Кроме того, политик напомнил, что Швыткин добровольно участвовал в СВО, проявив себя как истинный патриот России.

Юрий Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске в семье военного. Его профессиональный путь начался с окончания факультета воздушно‑десантных войск Новосибирского высшего военно‑политического общевойскового училища в 1986 году, а в 1999‑м он завершил обучение в Академии управления МВД России по специальности "юрист‑организатор правоохранительной деятельности". С 1986 по 1992 год Швыткин служил в 76‑й гвардейской (Псковской) воздушно‑десантной дивизии, а затем, с 1992 по 2001 год, — в органах внутренних дел Красноярского края. Политическая карьера стартовала в 2001 году: тогда он был избран депутатом Законодательного собрания Красноярского края III созыва (2001–2006). Позже вошел в состав еще двух созывов Заксобрания — в 2007–2011 и 2011–2016 годах (I и II созывы после объединения Красноярского края с Таймырским и Эвенкийским округами). В 2016 году (18 сентября) Швыткин стал депутатом Госдумы РФ VII созыва от "Единой России" по Красноярскому одномандатному округу № 54, а в 2021‑м (19 сентября) был переизбран в VIII созыв — также по Красноярскому округу от той же партии. В обоих созывах занимал должность заместителя председателя комитета по обороне. Среди наград Юрия Швыткина — три ордена Мужества и медаль "За боевые заслуги". Он имел звание полковника милиции и за свою карьеру совершил 117 прыжков с парашютом.