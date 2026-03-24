Двух друзей с оптовой партией гашиша задержали в Барнауле

Молодые люди приобрели оптовую партию наркотиков на территории Новосибирской области

24 марта 2026, 11:12, ИА Амител

Изъятые наркотики / Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Барнауле сотрудники полиции задержали двух молодых людей, у которых обнаружили партию наркотического вещества. В отношении них возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу.

Как сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, операцию провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с Госавтоинспекцией Первомайского района. Задержанными оказались жители Новоалтайска и Барнаула 2005 и 2006 годов рождения.

По данным полиции, молодые люди приобрели оптовую партию наркотиков на территории Новосибирской области и перевозили ее на арендованном автомобиле Mitsubishi. В ходе досмотра у них изъяли более 50 граммов гашиша, что впоследствии подтвердили эксперты.

«Задержанные дали признательные показания и сообщили, что занимались распространением наркотических веществ "из рук в руки", а крупные партии заказывали через интернет-площадки и забирали по координатам», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и пункту "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ. Расследование продолжается.

