Ненавязчивая и полезная. Россияне рассказали, какой должна быть идеальная реклама
Рейтинг источников рекламы возглавили маркетплейсы
24 марта 2026, 09:14, ИА Амител
По мнению россиян, идеальный рекламный контент должен быть ненавязчивым, полезным и креативным. Об этом говорится в результатах онлайн-опроса ВЦИОМ.
«Наибольшее значение респонденты придают ненавязчивости — для 88% опрошенных важно, чтобы реклама не мешала потреблению контента. На втором месте полезность или помощь рекламы в принятии решения о покупке (80%)», — рассказали аналитики.
Креативность и нешаблонность важны для 72% опрошенных. По 70% респондентов также выделяют юмор и персонализацию.
61% опрошенных ценят в рекламе человечность, присутствие реальных историй и опыта покупателей. Еще для 55% россиян важно, чтобы реклама выглядела современно и актуально. «Возможность покупки в один клик из рекламного сообщения в целях экономии времени важна для 44% опрошенных», — добавили аналитики.
В топ-5 наиболее популярных источников информации об интересующих россиян товарах и услугах вошла реклама:
- на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркет") — 43%;
- в поисковой выдаче ("Яндекс", Google) — 34%;
- в социальных сетях и мессенджерах ("ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, Max, Дзен) — 28%;
- у блогеров — 27%;
- на ТВ — 21%.
Как указывает ВЦИОМ, основной рекламный поток сосредоточен в соцсетях и мессенджерах: с рекламой в них ежедневно сталкиваются 72% пользователей.
Главным ориентиром стали отзывы реальных покупателей в соцсетях и на маркетплейсах: пользу этих площадок при выборе товаров и услуг отмечают 72% респондентов, что почти вдвое больше в сравнении с обзорами блогеров (39%) и рекомендациями на сайтах и онлайн-сервисах (34%). Еще менее популярны рекламные объявления в интернете и реклама на ТВ, радио или билбордах — по 13%.
09:56:07 24-03-2026
И не более 5 секунд.
15:35:58 24-03-2026
Идеальная реклама - ее полное отсутствие...