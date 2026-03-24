Ненавязчивая и полезная. Россияне рассказали, какой должна быть идеальная реклама

Рейтинг источников рекламы возглавили маркетплейсы

24 марта 2026, 09:14, ИА Амител

По мнению россиян, идеальный рекламный контент должен быть ненавязчивым, полезным и креативным. Об этом говорится в результатах онлайн-опроса ВЦИОМ.

«Наибольшее значение респонденты придают ненавязчивости — для 88% опрошенных важно, чтобы реклама не мешала потреблению контента. На втором месте полезность или помощь рекламы в принятии решения о покупке (80%)», — рассказали аналитики.

Креативность и нешаблонность важны для 72% опрошенных. По 70% респондентов также выделяют юмор и персонализацию.

61% опрошенных ценят в рекламе человечность, присутствие реальных историй и опыта покупателей. Еще для 55% россиян важно, чтобы реклама выглядела современно и актуально. «Возможность покупки в один клик из рекламного сообщения в целях экономии времени важна для 44% опрошенных», — добавили аналитики.

В топ-5 наиболее популярных источников информации об интересующих россиян товарах и услугах вошла реклама:

на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркет") — 43%;

в поисковой выдаче ("Яндекс", Google) — 34%;

в социальных сетях и мессенджерах ("ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, Max, Дзен) — 28%;

у блогеров — 27%;

на ТВ — 21%.

Как указывает ВЦИОМ, основной рекламный поток сосредоточен в соцсетях и мессенджерах: с рекламой в них ежедневно сталкиваются 72% пользователей.

Главным ориентиром стали отзывы реальных покупателей в соцсетях и на маркетплейсах: пользу этих площадок при выборе товаров и услуг отмечают 72% респондентов, что почти вдвое больше в сравнении с обзорами блогеров (39%) и рекомендациями на сайтах и онлайн-сервисах (34%). Еще менее популярны рекламные объявления в интернете и реклама на ТВ, радио или билбордах — по 13%.

