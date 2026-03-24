Самая высокая зарплата предлагается на руководящей должности

24 марта 2026, 11:02, ИА Амител

Мигранты на стройке / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

По данным Минтруда России, проанализированным РИА Новости, самые высокие зарплаты для мигрантов в России предлагают на руководящих должностях.

Например, председателю правления в Москве — 380 тыс. руб. в месяц, менеджеру по образовательной деятельности в Удмуртской Республике — 302 тыс. руб., директору по производству в Амурской области — 255 тыс. руб.

Кроме того, доход в 250 тыс. руб. в месяц доступен начальнику участка в строительстве в Красноярском крае, директору центра в Москве и вице‑руководителю кружка в Татарстане.

В Красноярском крае также открыты вакансии прораба и начальника склада горюче‑смазочных материалов с зарплатой 230 тыс. руб., столько же предлагают директору департамента в Москве и токарю в Ямало‑Ненецком автономном округе.

В то же время самые низкие зарплаты, не превышающие 25 тыс. руб. в месяц, встречаются преимущественно во Владимирской и Самарской областях, а наименьший доход — 23,5 тыс. руб. в месяц — предусмотрен для шеф‑повара в Смоленской области.

