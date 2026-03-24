Мигранты в России зарабатывают 380 тыс. рублей в месяц, но есть нюанс
Самая высокая зарплата предлагается на руководящей должности
24 марта 2026, 11:02, ИА Амител
По данным Минтруда России, проанализированным РИА Новости, самые высокие зарплаты для мигрантов в России предлагают на руководящих должностях.
Например, председателю правления в Москве — 380 тыс. руб. в месяц, менеджеру по образовательной деятельности в Удмуртской Республике — 302 тыс. руб., директору по производству в Амурской области — 255 тыс. руб.
Кроме того, доход в 250 тыс. руб. в месяц доступен начальнику участка в строительстве в Красноярском крае, директору центра в Москве и вице‑руководителю кружка в Татарстане.
В Красноярском крае также открыты вакансии прораба и начальника склада горюче‑смазочных материалов с зарплатой 230 тыс. руб., столько же предлагают директору департамента в Москве и токарю в Ямало‑Ненецком автономном округе.
В то же время самые низкие зарплаты, не превышающие 25 тыс. руб. в месяц, встречаются преимущественно во Владимирской и Самарской областях, а наименьший доход — 23,5 тыс. руб. в месяц — предусмотрен для шеф‑повара в Смоленской области.
11:07:45 24-03-2026
А там прям в вакансии указано - только мигранты?
11:21:08 24-03-2026
Гость (11:07:45 24-03-2026) А там прям в вакансии указано - только мигранты?... Намекают что мы все здесь мигранты?
11:35:11 24-03-2026
Так Собянин он уже давний мигрант жеж
15:13:40 24-03-2026
ха!! я как "мигранты!
19:24:37 24-03-2026
Чтобы утверждать, что мигранты зарабатывают, надо привести конкретные примеры трудоустройства мигрантов на должностях с указанием зарплат, это не было сделано, отсюда вывод - всё это вранье
06:09:14 25-03-2026
Странная статья. Мигрант - 300 тысяч, шеф-повар - 23.5. ИИ писал?