Мигранты в России зарабатывают 380 тыс. рублей в месяц, но есть нюанс

Самая высокая зарплата предлагается на руководящей должности

24 марта 2026, 11:02, ИА Амител

Мигранты на стройке / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

По данным Минтруда России, проанализированным РИА Новости, самые высокие зарплаты для мигрантов в России предлагают на руководящих должностях. 

Например, председателю правления в Москве — 380 тыс. руб. в месяц, менеджеру по образовательной деятельности в Удмуртской Республике — 302 тыс. руб., директору по производству в Амурской области — 255 тыс. руб. 

Кроме того, доход в 250 тыс. руб. в месяц доступен начальнику участка в строительстве в Красноярском крае, директору центра в Москве и вице‑руководителю кружка в Татарстане.

В Красноярском крае также открыты вакансии прораба и начальника склада горюче‑смазочных материалов с зарплатой 230 тыс. руб., столько же предлагают директору департамента в Москве и токарю в Ямало‑Ненецком автономном округе. 

В то же время самые низкие зарплаты, не превышающие 25 тыс. руб. в месяц, встречаются преимущественно во Владимирской и Самарской областях, а наименьший доход — 23,5 тыс. руб. в месяц — предусмотрен для шеф‑повара в Смоленской области. 

Ранее amic.ru писал, почему на заводах Барнаула все больше мигрантов и кем они работают.

Комментарии 6

Гость

11:07:45 24-03-2026

А там прям в вакансии указано - только мигранты?

Гость

11:21:08 24-03-2026

Гость (11:07:45 24-03-2026) А там прям в вакансии указано - только мигранты?... Намекают что мы все здесь мигранты?

Гость

11:35:11 24-03-2026

Так Собянин он уже давний мигрант жеж

Гость

15:13:40 24-03-2026

ха!! я как "мигранты!

Гость

19:24:37 24-03-2026

Чтобы утверждать, что мигранты зарабатывают, надо привести конкретные примеры трудоустройства мигрантов на должностях с указанием зарплат, это не было сделано, отсюда вывод - всё это вранье

Гость

06:09:14 25-03-2026

Странная статья. Мигрант - 300 тысяч, шеф-повар - 23.5. ИИ писал?

