Жизнь со вкусом. Какие дома продают в новом коттеджном поселке "Смородина" под Барнаулом
Компания "Свои" строит дома по современным технологиям в месте, где все продумано для комфортного проживания
24 марта 2026, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFHDrjMj
Собственный дом с участком, тишина, чистый воздух и при этом — всего 20–30 минут до центра Барнаула. Для многих это уже не мечта, а реальный сценарий жизни. Коттеджный поселок "Смородина", который строит компания "Свои", стал одним из заметных проектов на рынке загородной недвижимости. Здесь сочетаются безопасность, инфраструктура и современные дома, созданные для комфортной жизни семьи.
Жить за городом со всеми удобствами
Еще несколько лет назад загородная жизнь ассоциировалась с компромиссами: отсутствие асфальтированных дорог, непродуманная инфраструктура, разные по стилю дома вокруг. Сегодня ситуация меняется, и "Смородина" — яркий пример такого нового подхода.
Поселок расположен рядом с Санниково (Первомайский район), всего в 20 минутах езды от площади Спартака в Барнауле. Это означает, что дорога на работу, в школу или по делам не будет долгой. При этом сам ритм жизни здесь совершенно другой — спокойный, размеренный, без шума и плотной застройки.
Дороги
До каждого дома в поселке ведет асфальтированная дорога. Это важная деталь, о которой часто забывают на этапе выбора жилья, но напрямую влияющая на комфорт повседневной жизни — особенно зимой и в межсезонье.
В "Смородине" будут удобные выезды и парковочные зоны. Все, что так важно для комфортного передвижения.
Безопасность и приватность
"Смородина" — это поселок закрытого типа. Въезд возможен только при наличии пульта управления, что ограничивает доступ посторонних.
На въезде установлен шлагбаум, а по всему периметру будет большое количество камер видеонаблюдения. Для семей с детьми это особенно важно — можно быть спокойным за близких и за свой дом.
Инфраструктура
Один из ключевых плюсов проекта — продуманная инфраструктура.
На территории поселка разместят пространства для отдыха: место для проведения праздников и мероприятий. Это сформирует живое сообщество, где соседи знают друг друга, а дети растут в комфортной среде.
Здесь будет детская площадка, где дети смогут общаться, играть и проводить время на свежем воздухе.
Рядом с поселком находятся детский сад, школа, магазины и пункты выдачи заказов. Это избавляет от необходимости ежедневно тратить время на долгие поездки.
Еще один важный фактор — близость леса, поля и небольшого пруда. Это не просто красивый вид из окна, а возможность гулять, заниматься спортом, проводить время на природе буквально рядом с домом.
Технологии и инженерия
Современный загородный дом — это не только стены и крыша, но и инженерные решения.
В "Смородине" предусмотрена собственная подстанция света и газа. Это означает стабильность и независимость от внешних факторов.
А еще здесь применяют технологии умного дома, которые повышают уровень комфорта. Управление освещением, безопасностью, инженерными системами — все это становится частью повседневной жизни.
Архитектура поселка выдержана в современном стиле: простые формы, отсутствие лишних деталей, выразительная фактура и натуральные материалы, отвечающие высоким стандартам.
Проекты домов
Сегодня в "Смородине" доступно около 25 свободных участков площадью от 8 до 12 соток, что дает возможность выбрать подходящий вариант под разные задачи и бюджет.
Компания предлагает около 30 готовых проектов, а также возможность индивидуального проектирования. Любой проект можно доработать под запрос клиента.
Особенность поселка — названия домов в честь популярных сортов смородины, что подчеркивает концепцию проекта.
Дом "Ника"
Проект "Ника" — это одноэтажный дом площадью 86,5 кв. м, который подойдет для семьи с детьми.
Здесь продуман каждый метр. В доме:
- две спальни по 11,57 кв. м, а также мастер-спальня 12,75 кв. м;
- кухня-гостиная 26,14 кв. м;
- два санузла;
- котельная.
Высота потолков — три метра, что делает пространство визуально шире и светлее.
Сейчас в продаже есть готовый дом по проекту "Ника". Он расположен на участке 9,4 сотки с коммуникациями. Это готовое решение, в которое можно переехать без дополнительных сложностей.
Дом "Забава"
Проект "Забава" — это дом площадью 92 кв. м, который сочетает компактность и удобную планировку.
В доме:
- три спальни;
- просторная кухня-гостиная;
- отдельная гардеробная;
- два санузла.
Планировка позволяет комфортно разместиться семье и эффективно использовать каждый квадратный метр.
Дом "Добрыня"
Проект "Добрыня" — более просторный вариант площадью 110,34 кв. м с террасой.
Одноэтажный дом рассчитан на большую семью и комфортную жизнь:
- три спальни по 11,5 кв. м, а также мастер-спальня 14,47 кв. м;
- кухня-гостиная 23,53 кв. м;
- два санузла;
- котельная.
Высота потолков также составляет три метра. Еще одно преимущество — терраса, место для отдыха, встреч с друзьями или семейных ужинов.
Участок — 10,3 сотки, все коммуникации уже подключены.
Дом "Мила"
Проект "Мила" — самый просторный дом площадью 112 кв. м с продуманной архитектурой.
Одноэтажный дом также отлично подойдет для большой семьи:
- кухня-гостиная площадью 37,04 кв. м;
- три спальни, включая мастер-спальню (12,15 кв. м, 13,50 кв. м и 13,53 кв. м);
- два санузла;
- котельная;
- просторная терраса площадью 31,17 кв. м.
Высота потолков — три метра, что делает дом светлым и объемным.
Участок — около 9,4 сотки с коммуникациями.
Застройщик "Смородины"
Застройщик проекта — "Свои". Компания работает с 2012 года, за это время накопила серьезный опыт в строительстве частных домов различной сложности.
Сейчас "Свои" возводят дома в Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской и Кемеровской областях. Используют проверенные материалы от надежных производителей, а сами проекты адаптированы под климат региона.
Компания специализируется на строительстве газобетонных, кирпичных и брусовых домов. При необходимости возможно строительство по каркасной технологии или из СИП-панелей.
Один из важнейших принципов — работа "под ключ". Клиенту не нужно разбираться в десятках процессов. Компания берет на себя:
- подбор участка;
- проектирование дома;
- строительство;
- отделку;
- оформление документов (в том числе постановка объекта на кадастровый учет и регистрация права собственности);
- ввод в эксплуатацию с передачей данных в коммунальные службы.
Также клиент получает сопровождение на каждом этапе: от менеджера и ипотечного брокера до технического специалиста. Застройщик дает гарантию на конструктив дома сроком пять лет и остается на связи с клиентом на протяжении всего этого времени. А после завершения гарантийного срока компания предоставляет пожизненное сервисное обслуживание на дома.
Строительная компания аккредитована в банках, что позволяет оформить ипотеку на строительство дома.
Покупателям предлагают разные варианты комплектации домов:
- "Теплый контур" — базовое решение;
- "Стандарт" — дом с внутренней отделкой под косметический ремонт без наружной отделки;
- "Комфорт" — с наружной отделкой: фасадная штукатурка / кирпич отделочный (от силикатного до керамического) / комбинированные варианты отделки с декоративным планкеном.
Это позволяет подобрать вариант под бюджет и задачи.
Сегодня покупатели все чаще делают выбор в пользу частных домов. Причины очевидны: больше пространства, собственный участок, тишина и экология и отсутствие плотной застройки. Поселок "Смородина" сочетает все преимущества загородной жизни и современные инфраструктурные решения, благодаря которым ваш дом будет максимально удобным.
Строительная компания "Свои"
Адрес: Балтийская улица, 116, 802 офис, 8 этаж
График работы: пн-пт — 09:00-19:00, сб — 10:00-16:00
Сайт: svoi.site
08:58:46 24-03-2026
А што, нормальный дачный домик.
10:16:39 24-03-2026
Musik (08:58:46 24-03-2026) А што, нормальный дачный домик. ...
Ну, и цена ему должна быть 500-600 тысяч рублей, а не 10 и более миллионов. И почему дом налеплен на доме? Даже в СНТ нет такой плотной застройки! И на бывших полях расти ничего не будет, там плодородный слой менять надо.
12:20:37 24-03-2026
Гость (10:16:39 24-03-2026) Ну, и цена ему должна быть 500-600 тысяч рублей, а не 10... почему не будет?
10:03:50 24-03-2026
Мммм.. входная дверь без тамбура, окна в пол... сколь чудных открытий ждет владельцев
10:27:49 24-03-2026
Интересная планировка. Можно много что придумать. Купил бы . Только за 5.
11:34:09 24-03-2026
Наш удел жить друг у друга на головах в 20-ти метровых квартирах,нервничать от слышимости,гулять среди машин и драться за парковку
13:39:15 24-03-2026
Гараж с баней на первом этаже нужны...
06:03:00 25-03-2026
Место хорошее. А вот с архитектурой и расположением домов надо бы поработать. Назвать коробас с отделкой из силикатного кирпича современным язык не поворачивается.
15:40:12 25-03-2026
Гость (06:03:00 25-03-2026) Место хорошее. А вот с архитектурой и расположением домов на... Зато практично. Чем обшить то нужно?