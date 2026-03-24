Жизнь со вкусом. Какие дома продают в новом коттеджном поселке "Смородина" под Барнаулом

Компания "Свои" строит дома по современным технологиям в месте, где все продумано для комфортного проживания

24 марта 2026, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFHDrjMj

Проект дома в поселке "Смородина" / Иллюстрация предоставлена застройщиком

Собственный дом с участком, тишина, чистый воздух и при этом — всего 20–30 минут до центра Барнаула. Для многих это уже не мечта, а реальный сценарий жизни. Коттеджный поселок "Смородина", который строит компания "Свои", стал одним из заметных проектов на рынке загородной недвижимости. Здесь сочетаются безопасность, инфраструктура и современные дома, созданные для комфортной жизни семьи.

Жить за городом со всеми удобствами

Еще несколько лет назад загородная жизнь ассоциировалась с компромиссами: отсутствие асфальтированных дорог, непродуманная инфраструктура, разные по стилю дома вокруг. Сегодня ситуация меняется, и "Смородина" — яркий пример такого нового подхода.

Поселок расположен рядом с Санниково (Первомайский район), всего в 20 минутах езды от площади Спартака в Барнауле. Это означает, что дорога на работу, в школу или по делам не будет долгой. При этом сам ритм жизни здесь совершенно другой — спокойный, размеренный, без шума и плотной застройки.

Дороги

До каждого дома в поселке ведет асфальтированная дорога. Это важная деталь, о которой часто забывают на этапе выбора жилья, но напрямую влияющая на комфорт повседневной жизни — особенно зимой и в межсезонье.

В "Смородине" будут удобные выезды и парковочные зоны. Все, что так важно для комфортного передвижения.

Безопасность и приватность

"Смородина" — это поселок закрытого типа. Въезд возможен только при наличии пульта управления, что ограничивает доступ посторонних.

На въезде установлен шлагбаум, а по всему периметру будет большое количество камер видеонаблюдения. Для семей с детьми это особенно важно — можно быть спокойным за близких и за свой дом.

Проект дома в поселке "Смородина" / Иллюстрация предоставлена застройщиком

Инфраструктура

Один из ключевых плюсов проекта — продуманная инфраструктура.

На территории поселка разместят пространства для отдыха: место для проведения праздников и мероприятий. Это сформирует живое сообщество, где соседи знают друг друга, а дети растут в комфортной среде.

Здесь будет детская площадка, где дети смогут общаться, играть и проводить время на свежем воздухе.

Рядом с поселком находятся детский сад, школа, магазины и пункты выдачи заказов. Это избавляет от необходимости ежедневно тратить время на долгие поездки.

Еще один важный фактор — близость леса, поля и небольшого пруда. Это не просто красивый вид из окна, а возможность гулять, заниматься спортом, проводить время на природе буквально рядом с домом.

Технологии и инженерия

Современный загородный дом — это не только стены и крыша, но и инженерные решения.

В "Смородине" предусмотрена собственная подстанция света и газа. Это означает стабильность и независимость от внешних факторов.

А еще здесь применяют технологии умного дома, которые повышают уровень комфорта. Управление освещением, безопасностью, инженерными системами — все это становится частью повседневной жизни.

Архитектура поселка выдержана в современном стиле: простые формы, отсутствие лишних деталей, выразительная фактура и натуральные материалы, отвечающие высоким стандартам.

Проекты домов

Сегодня в "Смородине" доступно около 25 свободных участков площадью от 8 до 12 соток, что дает возможность выбрать подходящий вариант под разные задачи и бюджет.

Компания предлагает около 30 готовых проектов, а также возможность индивидуального проектирования. Любой проект можно доработать под запрос клиента.

Особенность поселка — названия домов в честь популярных сортов смородины, что подчеркивает концепцию проекта.

Дом "Ника"

Проект "Ника" — это одноэтажный дом площадью 86,5 кв. м, который подойдет для семьи с детьми.

Здесь продуман каждый метр. В доме:

две спальни по 11,57 кв. м, а также мастер-спальня 12,75 кв. м;

кухня-гостиная 26,14 кв. м;

два санузла;

котельная.

Высота потолков — три метра, что делает пространство визуально шире и светлее.

Сейчас в продаже есть готовый дом по проекту "Ника". Он расположен на участке 9,4 сотки с коммуникациями. Это готовое решение, в которое можно переехать без дополнительных сложностей.

Дом по проекту "Ника" / Фото предоставлено застройщиком

Дом "Забава"

Проект "Забава" — это дом площадью 92 кв. м, который сочетает компактность и удобную планировку.

В доме:

три спальни;

просторная кухня-гостиная;

отдельная гардеробная;

два санузла.

Планировка позволяет комфортно разместиться семье и эффективно использовать каждый квадратный метр.

Дом "Добрыня"

Проект "Добрыня" — более просторный вариант площадью 110,34 кв. м с террасой.

Одноэтажный дом рассчитан на большую семью и комфортную жизнь:

три спальни по 11,5 кв. м, а также мастер-спальня 14,47 кв. м;

кухня-гостиная 23,53 кв. м;

два санузла;

котельная.

Высота потолков также составляет три метра. Еще одно преимущество — терраса, место для отдыха, встреч с друзьями или семейных ужинов.

Участок — 10,3 сотки, все коммуникации уже подключены.

Дом по проекту "Добрыня" / Фото предоставлено застройщиком

Дом "Мила"

Проект "Мила" — самый просторный дом площадью 112 кв. м с продуманной архитектурой.

Одноэтажный дом также отлично подойдет для большой семьи:

кухня-гостиная площадью 37,04 кв. м;

три спальни, включая мастер-спальню (12,15 кв. м, 13,50 кв. м и 13,53 кв. м);

два санузла;

котельная;

просторная терраса площадью 31,17 кв. м.

Высота потолков — три метра, что делает дом светлым и объемным.

Участок — около 9,4 сотки с коммуникациями.

Дом по проекту "Мила" / Фото предоставлено застройщиком

Застройщик "Смородины"

Застройщик проекта — "Свои". Компания работает с 2012 года, за это время накопила серьезный опыт в строительстве частных домов различной сложности.

Сейчас "Свои" возводят дома в Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской и Кемеровской областях. Используют проверенные материалы от надежных производителей, а сами проекты адаптированы под климат региона.

Компания специализируется на строительстве газобетонных, кирпичных и брусовых домов. При необходимости возможно строительство по каркасной технологии или из СИП-панелей.

Один из важнейших принципов — работа "под ключ". Клиенту не нужно разбираться в десятках процессов. Компания берет на себя:

подбор участка;

проектирование дома;

строительство;

отделку;

оформление документов (в том числе постановка объекта на кадастровый учет и регистрация права собственности);

ввод в эксплуатацию с передачей данных в коммунальные службы.

Также клиент получает сопровождение на каждом этапе: от менеджера и ипотечного брокера до технического специалиста. Застройщик дает гарантию на конструктив дома сроком пять лет и остается на связи с клиентом на протяжении всего этого времени. А после завершения гарантийного срока компания предоставляет пожизненное сервисное обслуживание на дома.

Строительная компания аккредитована в банках, что позволяет оформить ипотеку на строительство дома.

Проект дома в поселке "Смородина" / Иллюстрация предоставлена застройщиком

Покупателям предлагают разные варианты комплектации домов:

"Теплый контур" — базовое решение;

"Стандарт" — дом с внутренней отделкой под косметический ремонт без наружной отделки;

"Комфорт" — с наружной отделкой: фасадная штукатурка / кирпич отделочный (от силикатного до керамического) / комбинированные варианты отделки с декоративным планкеном.

Это позволяет подобрать вариант под бюджет и задачи.

Сегодня покупатели все чаще делают выбор в пользу частных домов. Причины очевидны: больше пространства, собственный участок, тишина и экология и отсутствие плотной застройки. Поселок "Смородина" сочетает все преимущества загородной жизни и современные инфраструктурные решения, благодаря которым ваш дом будет максимально удобным.

Строительная компания "Свои"

Адрес: ​Балтийская улица, 116​, 802 офис, 8 этаж

График работы: пн-пт — 09:00-19:00, сб — 10:00-16:00

Сайт: svoi.site

