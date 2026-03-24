НОВОСТИПроисшествия

На СВО погиб руководитель Барнаульской федерации биатлона Андрей Угаров

Вражеский огонь накрыл его минометный расчет 8 марта

24 марта 2026, 10:11, ИА Амител

Андрей Угаров / Фото: "Алтайский спорт"
В зоне СВО погиб председатель Барнаульской федерации биатлона Андрей Угаров, сообщает "Алтайский спорт". Андрей Васильевич ушел добровольцем на СВО осенью 2024 года — в 58 лет, 20 апреля ему исполнилось бы 60 лет.

«Вражеский огонь накрыл его минометный расчет 8 марта», — отмечает издание.

Андрей Васильевич — организатор чемпионата России по биатлону в Барнауле среди ветеранов, один из создателей городской детской академии биатлона и инициатор "Эстафеты поколений". С 2010 по 2014 год руководил краевой федерацией биатлона.

Ранее Андрей Васильевич рассказал в интервью amic.ru, почему в Барнаул приезжают биатлонисты со всей страны.

«Многие говорят, что их тянет на Алтай, что у нас какая-то такая особенная атмосфера, именно комфортная и благоприятная: общение, все по-доброму, по-хорошему, встречаем своих гостей как родственников», — подчеркнул Андрей Васильевич.

Редакция amic.ru выражает соболезнования родным и близким Андрея Васильевича. Прощание состоится 28 марта с 10:00 до 12:00 в Барнаульском крематории (проспект Космонавтов, 64).

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

10:58:17 24-03-2026

Не так мы конечно представляли профессиональную армию. Очень-очень жаль!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:13 24-03-2026

вечная память воину!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:51 24-03-2026

Угаров уходил служить снайпером. Опыт биатлониста. Хороший был мужик, знал лично. Познакомились еще когда он был управляющим боулинг клуба в СИТИ центре.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:04:14 24-03-2026

Какой хохлосвин минусит? Независимо от вашего отношения к сво нужно уважать человека, который нашел в себе мужество умереть как воин, с оружием в руках, а не в маразме в луже собственной мочи...

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров