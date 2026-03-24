На СВО погиб руководитель Барнаульской федерации биатлона Андрей Угаров

Вражеский огонь накрыл его минометный расчет 8 марта

24 марта 2026, 10:11, ИА Амител

Андрей Угаров / Фото: "Алтайский спорт"

В зоне СВО погиб председатель Барнаульской федерации биатлона Андрей Угаров, сообщает "Алтайский спорт". Андрей Васильевич ушел добровольцем на СВО осенью 2024 года — в 58 лет, 20 апреля ему исполнилось бы 60 лет.

«Вражеский огонь накрыл его минометный расчет 8 марта», — отмечает издание.

Андрей Васильевич — организатор чемпионата России по биатлону в Барнауле среди ветеранов, один из создателей городской детской академии биатлона и инициатор "Эстафеты поколений". С 2010 по 2014 год руководил краевой федерацией биатлона.

Ранее Андрей Васильевич рассказал в интервью amic.ru, почему в Барнаул приезжают биатлонисты со всей страны.

«Многие говорят, что их тянет на Алтай, что у нас какая-то такая особенная атмосфера, именно комфортная и благоприятная: общение, все по-доброму, по-хорошему, встречаем своих гостей как родственников», — подчеркнул Андрей Васильевич.

Редакция amic.ru выражает соболезнования родным и близким Андрея Васильевича. Прощание состоится 28 марта с 10:00 до 12:00 в Барнаульском крематории (проспект Космонавтов, 64).