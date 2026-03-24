На СВО погиб руководитель Барнаульской федерации биатлона Андрей Угаров
Вражеский огонь накрыл его минометный расчет 8 марта
24 марта 2026, 10:11, ИА Амител
В зоне СВО погиб председатель Барнаульской федерации биатлона Андрей Угаров, сообщает "Алтайский спорт". Андрей Васильевич ушел добровольцем на СВО осенью 2024 года — в 58 лет, 20 апреля ему исполнилось бы 60 лет.
«Вражеский огонь накрыл его минометный расчет 8 марта», — отмечает издание.
Андрей Васильевич — организатор чемпионата России по биатлону в Барнауле среди ветеранов, один из создателей городской детской академии биатлона и инициатор "Эстафеты поколений". С 2010 по 2014 год руководил краевой федерацией биатлона.
Ранее Андрей Васильевич рассказал в интервью amic.ru, почему в Барнаул приезжают биатлонисты со всей страны.
«Многие говорят, что их тянет на Алтай, что у нас какая-то такая особенная атмосфера, именно комфортная и благоприятная: общение, все по-доброму, по-хорошему, встречаем своих гостей как родственников», — подчеркнул Андрей Васильевич.
Редакция amic.ru выражает соболезнования родным и близким Андрея Васильевича. Прощание состоится 28 марта с 10:00 до 12:00 в Барнаульском крематории (проспект Космонавтов, 64).
10:58:17 24-03-2026
Не так мы конечно представляли профессиональную армию. Очень-очень жаль!
12:17:13 24-03-2026
вечная память воину!
14:54:51 24-03-2026
Угаров уходил служить снайпером. Опыт биатлониста. Хороший был мужик, знал лично. Познакомились еще когда он был управляющим боулинг клуба в СИТИ центре.
16:04:14 24-03-2026
Какой хохлосвин минусит? Независимо от вашего отношения к сво нужно уважать человека, который нашел в себе мужество умереть как воин, с оружием в руках, а не в маразме в луже собственной мочи...