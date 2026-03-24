Во всех девяти случаях споры разгорелись из-за обслуживания автобусных маршрутов

24 марта 2026, 07:15, ИА Амител

Общественный транспорт в Барнауле / Фото: amic.ru

Комитет администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту обратился в арбитражный суд Алтайского края с очередной серией исков к городским перевозчикам. Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда Алтайского края.

С претензиями комитета столкнулись предприниматель Виталий Овсянников (вопросы вызвало обслуживание маршрута № 110), "Фрайбус Транспорте" (маршрут № 73р), ООО "Транс-Лайн" (маршрут № 33р), "Олир-Авто" (все тот же № 73р), "Евробус Плюс" (к этой компании из-за маршрута № 53 выдвинули два иска) и "Вектор-Авто".

«Причем в отношении ООО "Вектор-Авто" власти направили сразу три отдельных иска», — указано в картотеке суда.

Самый крупный по стоимости иск адресован к ООО "Вектор-Авто" и связан с маршрутом № 113к: сумма требований чуть выше десяти тысяч рублей. Два других иска к данному перевозчику на суммы 6,3 тысячи рублей и 5,2 тысячи рублей связаны с маршрутами № 118 и № 57 соответственно. Наиболее же скромные требования власти выдвинули в отношении ООО "Транс-Лайн": в этом случае от перевозчика требуют лишь 1,8 тысячи рублей.



Напомним, не так давно барнаульского перевозчика "Фрайбус Плюс" включили в реестр неблагонадежных поставщиков. К этому привели "недовыпуск" и даже отсутствие автобусов на маршруте № 75, который компания обслуживала по муниципальному контракту.