Власти подали сразу девять судебных исков к барнаульским перевозчикам
Во всех девяти случаях споры разгорелись из-за обслуживания автобусных маршрутов
24 марта 2026, 07:15, ИА Амител
Комитет администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту обратился в арбитражный суд Алтайского края с очередной серией исков к городским перевозчикам. Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда Алтайского края.
С претензиями комитета столкнулись предприниматель Виталий Овсянников (вопросы вызвало обслуживание маршрута № 110), "Фрайбус Транспорте" (маршрут № 73р), ООО "Транс-Лайн" (маршрут № 33р), "Олир-Авто" (все тот же № 73р), "Евробус Плюс" (к этой компании из-за маршрута № 53 выдвинули два иска) и "Вектор-Авто".
«Причем в отношении ООО "Вектор-Авто" власти направили сразу три отдельных иска», — указано в картотеке суда.
Самый крупный по стоимости иск адресован к ООО "Вектор-Авто" и связан с маршрутом № 113к: сумма требований чуть выше десяти тысяч рублей. Два других иска к данному перевозчику на суммы 6,3 тысячи рублей и 5,2 тысячи рублей связаны с маршрутами № 118 и № 57 соответственно. Наиболее же скромные требования власти выдвинули в отношении ООО "Транс-Лайн": в этом случае от перевозчика требуют лишь 1,8 тысячи рублей.
Напомним, не так давно барнаульского перевозчика "Фрайбус Плюс" включили в реестр неблагонадежных поставщиков. К этому привели "недовыпуск" и даже отсутствие автобусов на маршруте № 75, который компания обслуживала по муниципальному контракту.
08:02:06 24-03-2026
Такими исками,того и глядишь,разорят перевозчиков!
08:11:47 24-03-2026
Иски поданы. Работа проведена. Расходимся.
Простите, а транспорт общественный работать в городе будет?
08:27:46 24-03-2026
Надеюсь такие штрафы не приведут к полному краху бизнесменов. Ведь это ещё и рабочие места
08:57:00 24-03-2026
И маленькие автобусики для чего нужны? Там тесно,в одежде не пройти.по картам платежи не принимают.пусть перевозчики хорошие автобусы берут.и сервис поднимают потому что проезд дорогой
09:11:10 24-03-2026
В Барнауле новые выпуски Ералаша начали снимать?
09:14:28 24-03-2026
они работают....
09:16:05 24-03-2026
Как сказал Ведяшкин В.И.,председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула 19 марта сего года 29 маршрут ни кто из перевозчиков брать не хочет, он дублирует другие городские маршруты.
Администрация из вышесказанного репортажа желает оставить только два автобусных маршрута 1 и 10? Тогда надо чтоб они кругом через весь город ходили и охватывали все районы города, как уничтоженный 29 маршрут.
09:31:05 24-03-2026
А кто то может вспомнить маршруты общественного транспорта в период застоя? А в период демократизации, кооперации и перестройки? А в период вставания с колен?
Что сейчас происходит и как это время назовут потомки, даже в снах страшных не является.
09:54:39 24-03-2026
Могу, при застое: но тогда автобусные маршруты планировались для быстрой доставки пассажиров, хоть и дублировались частично (6-24, 3-10,18-21, 109-180), А сейчас планируются только экскурсионные (зигзагами через весь город, не на прямую) (1, 6, 10, 35,53, 60). А Газельки это не автобусы.
11:05:55 24-03-2026
Ну не станет еще 9-и маршрутов. Правда же это хорошо?
11:49:50 24-03-2026
Гость (11:05:55 24-03-2026) Ну не станет еще 9-и маршрутов. Правда же это хорошо?... Ну точно, чтобы заплатить такие огромные штрафы перевозчику придется продать свой убыточный бизнисс!
13:37:33 24-03-2026
Гость (11:49:50 24-03-2026) Ну точно, чтобы заплатить такие огромные штрафы перевозчику ... даже соломинка ломает спину верблюда.
18:04:05 24-03-2026
Гость (13:37:33 24-03-2026) даже соломинка ломает спину верблюда. ... Перевощщик?
14:02:26 24-03-2026
Это называется ИБД...
15:45:34 24-03-2026
Эхх (14:02:26 24-03-2026) Это называется ИБД...... это называется "готовьтесь"! На будущий год ходить пешком.