На Алтае пенсионерка "задекларировала" у мошенников 2,3 млн, чтобы снять с себя обвинения

Женщина приехала в Барнаул и там передала незнакомке часть денег

24 марта 2026, 10:46, ИА Амител

Пенсионерка / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 77-летнюю жительницу Рубцовска, запугав ее уголовной ответственностью, сообщает региональное МВД.

«Поступил телефонный звонок от злоумышленников, которые запугали ее, сообщив о том, что она может стать фигуранткой уголовного дела по обвинению в финансировании недружественной страны», — рассказали в ведомстве.

Женщине настоятельно рекомендовали "задекларировать" все сбережения, а для этого необходимо передать деньги курьерам.

Пенсионерка передала неизвестному мужчине 1,1 млн рублей, а спустя шесть дней приехала в Барнаул и там передала незнакомке еще 1,2 млн рублей. В настоящее время правоохранители устанавливают личности курьеров и мошенников.

