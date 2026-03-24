На Алтае пенсионерка "задекларировала" у мошенников 2,3 млн, чтобы снять с себя обвинения
Женщина приехала в Барнаул и там передала незнакомке часть денег
24 марта 2026, 10:46, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 77-летнюю жительницу Рубцовска, запугав ее уголовной ответственностью, сообщает региональное МВД.
«Поступил телефонный звонок от злоумышленников, которые запугали ее, сообщив о том, что она может стать фигуранткой уголовного дела по обвинению в финансировании недружественной страны», — рассказали в ведомстве.
Женщине настоятельно рекомендовали "задекларировать" все сбережения, а для этого необходимо передать деньги курьерам.
Пенсионерка передала неизвестному мужчине 1,1 млн рублей, а спустя шесть дней приехала в Барнаул и там передала незнакомке еще 1,2 млн рублей. В настоящее время правоохранители устанавливают личности курьеров и мошенников.
Ранее в Алтайском крае мошенник два раза обманул пенсионерку на 95 тысяч, а та обманула подругу на 2 млн. Сельчанка увидела в интернете рекламу об инвестициях и решила подзаработать.
13:02:23 24-03-2026
Пенсионерка передала неизвестному мужчине 1,1 млн рублей, а спустя шесть дней приехала в Барнаул и там передала незнакомке еще 1,2 млн рублей ---- неплохо для пенсионерки
15:14:50 24-03-2026
Гость (13:02:23 24-03-2026) Пенсионерка передала неизвестному мужчине 1,1 млн рублей, а ... очень много таких зажиточных-то, вообщето
15:14:19 24-03-2026
нищета , да. попробуйте только тут про нищих, коментаторы