В аэропорту Якутска задержали дроповода из Алтайского края с десятками банковских карт

24 марта 2026, 09:50, ИА Амител

Изъятые у дроповода вещи / Фото: МВД по Республике Саха (Якутия)

В аэропорту Якутска задержали 21-летнего жителя Алтайского края, которого подозревают в участии в схеме по незаконному обороту банковских карт. По версии полиции, он приобретал платежные средства у местных жителей и передавал доступ к ним третьим лицам для дальнейших противоправных операций.

Как сообщили в МВД по Республике Саха (Якутия), молодой человек прибыл в регион по указанию неустановленных кураторов. Он знакомился с людьми, преимущественно в компьютерных клубах, и предлагал им продать свои банковские карты вместе с привязанными сим-картами либо оформить новые за вознаграждение.

По предварительным данным, таким образом он получил более 27 карт у 21 жителя республики в возрасте от 17 до 25 лет. За каждую карту предлагалось от 3 до 10 тысяч рублей, а также обещался дополнительный доход от операций по счетам.

Как уточняют правоохранители, доступ к этим счетам передавался дистанционным участникам схемы, которые могли использовать их для проведения мошеннических операций, обналичивания и легализации средств.

«Подозреваемого задержали в аэропорту Якутска при попытке вылететь в Москву. Во время досмотра у него изъяли несколько мобильных телефонов, сим-карты различных операторов и банковские карты», — отметили в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). На время следствия он заключен под стражу. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать дополнительные эпизоды и опрашивают владельцев изъятых карт.

Ранее в Алтайском крае правоохранители задержали юного жителя Рубцовска, который занимался дропперством — участвовал в мошеннических схемах, связанных с выводом и обналичиванием денег, полученных преступным путем.