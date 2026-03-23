Почти 200 новосибирских семей получили выплаты после изъятия скота

Общая сумма выплат превысила 61 млн рублей

23 марта 2026, 19:11, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уже 196 семей в Новосибирской области получили компенсационные и социальные выплаты за изъятие скота. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников, передает "Коммерсантъ".

Глава региона рассказал, что граждане "активно используют" меры поддержки. По его словам, общая сумма выплат превысила 61 млн руб.

«Они хорошими темпами оформляют заявления и пакеты документов на получение этих мер поддержки. Ситуация меняется даже по сравнению с сегодняшним утром», — заявил Травников.

Напомним, вспышки пастереллеза выявили в нескольких регионах, однако наибольший резонанс вызвала ситуация в Новосибирской области. Ранее СК РФ заинтересовался местным Минсельхозом из-за забоя скота в селах, после того как жители записали видеообращение и попросили "сжигать их вместе с коровами". Следователи проверяют возможную халатность чиновников на фоне распространения пастереллеза и бешенства.

Вспышки пастереллеза зафиксировали и в Алтайском крае. Как сообщило накануне региональное управление ветеринарии, все очаги уже локализованы. По данным СМИ, в Алтайском крае собственники изъятых и уничтоженных животных потеряли свыше 1 млрд рублей на фоне вспышки.

Гость

19:27:01 23-03-2026

А сколько не получили?

dok_СФ

21:36:43 23-03-2026

Гость (19:27:01 23-03-2026) А сколько не получили?... Ещё и покупатели не получат длительное время молочку.. капитализм.

Гость

21:14:45 23-03-2026

И? Займутся они опять животноводством?

гость

09:02:03 24-03-2026

Странно,про Новосибирскую область браво рапортуют,а про Алтайский край молчок,наверное у нас скотинка не болела

