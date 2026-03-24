Жительница Бийска пожаловалась на подъезд к детскому саду, превратившийся в ледяное месиво

Многие родители вынуждены вытаскивать машины вручную

24 марта 2026, 10:36, ИА Амител

Фото: "Инцидент Бийск"

В Бийске жители пожаловались на состояние подъездных путей к детскому саду на улице Садовой. По словам горожан, из-за снега и наледи добраться до учреждения стало затруднительно как пешком, так и на автомобиле.

Обращение появилось в Telegram-канале "Инцидент Бийск". Автор поста сообщает, что речь идет о детском саде МБОУ СОШ № 6, корпус 3. По ее словам, к зданию ведут три подхода, однако все они остаются практически непроходимыми.

«Прошу принять меры по уборке снега и льда на дорогах к детскому саду МБОУ СОШ № 6, корпус 3, ул. Садовая, 3. Понимаем, что сейчас весна, но подъезд к детскому саду крайне опасен — три пути подхода практически непроходимы даже для автомобилей. Многие родители вынуждены вытаскивать машины вручную, рискуя попасть в ДТП. Сейчас многие мамы и папы принимают решение не водить детей в садик вовсе, потому что пройти туда невозможно. Прошу обратить внимание!» — пишет бийчанка.

Официальной информации о состоянии дороги и мерах по ее расчистке на момент публикации не приводится.

Ранее сообщалось, что за ненадлежащую или несвоевременную уборку снега и сосулек, а также свесов с крыш управляющие компании могут оштрафовать до 300 тысяч рублей.