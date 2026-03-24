Жительница Бийска пожаловалась на подъезд к детскому саду, превратившийся в ледяное месиво
Многие родители вынуждены вытаскивать машины вручную
24 марта 2026, 10:36, ИА Амител
В Бийске жители пожаловались на состояние подъездных путей к детскому саду на улице Садовой. По словам горожан, из-за снега и наледи добраться до учреждения стало затруднительно как пешком, так и на автомобиле.
Обращение появилось в Telegram-канале "Инцидент Бийск". Автор поста сообщает, что речь идет о детском саде МБОУ СОШ № 6, корпус 3. По ее словам, к зданию ведут три подхода, однако все они остаются практически непроходимыми.
«Прошу принять меры по уборке снега и льда на дорогах к детскому саду МБОУ СОШ № 6, корпус 3, ул. Садовая, 3. Понимаем, что сейчас весна, но подъезд к детскому саду крайне опасен — три пути подхода практически непроходимы даже для автомобилей. Многие родители вынуждены вытаскивать машины вручную, рискуя попасть в ДТП. Сейчас многие мамы и папы принимают решение не водить детей в садик вовсе, потому что пройти туда невозможно. Прошу обратить внимание!» — пишет бийчанка.
Официальной информации о состоянии дороги и мерах по ее расчистке на момент публикации не приводится.
Ранее сообщалось, что за ненадлежащую или несвоевременную уборку снега и сосулек, а также свесов с крыш управляющие компании могут оштрафовать до 300 тысяч рублей.
10:39:03 24-03-2026
нервная какая.. весь город такой.. все кааак ринулись там убирать
10:39:48 24-03-2026
многие мамы и папы принимают решение не водить детей в садик вовсе - т.е дома кто то с ними может сидеть? да не водите.. воспитателю легче
12:07:37 24-03-2026
только жаловаться и научились. тьфу на вас.
Когда деньги просят сдать "на шторы" бегут жаловаться, что незаконно, а когда затопило вход (кстати полгорода тонет), то тооюже бегут жаловаться, а что должны сделать работники детсада и на какие шиши?
Вместо жалоб, взяли бы иорганизовали силами родкомитета, своевременную уборку с прилегающей территории, насыпь, да хоть тротуар.
Нет же, только жалобы жалобы жалобы, поколение беспомощных ябед ии нытиков. тьфу.