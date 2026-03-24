Водителям в России хотят разрешить бронировать желанные госномера за деньги

Резервирование номера без реального автомобиля не предусмотрено

24 марта 2026, 12:10, ИА Амител

Авто / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В ближайшее время автовладельцы получат возможность самостоятельно выбирать государственные номера при постановке автомобиля на учет и резервировать их через портал "Госуслуги" за дополнительную плату.

Как пишет "РГ", разработанный депутатами законопроект уже получил положительное заключение правительственной комиссии, хотя и с рядом уточнений.

Сейчас процесс регистрации авто выглядит так: владелец записывается на прием через "Госуслуги", а номер присваивается случайным образом из имеющейся базы. Из‑за этого сформировался серый рынок "красивых" номеров. Хотя их официальная продажа запрещена, владельцы прибегают к схеме с машинами‑донорами, чтобы сохранить или перепродать желаемый номер.

Ранее неоднократно предпринимались попытки легализовать торговлю номерами — например, через аукционы либо за счет значительного повышения госпошлины, но эти инициативы не воплотились в жизнь. Новый законопроект предлагает компромиссный вариант — систему резервирования номеров.

В случае принятия закона при регистрации транспортного средства владелец предоставит свои персональные данные и сведения об автомобиле, после чего ему станет доступен список свободных номеров.

За отдельную плату можно будет выбрать и забронировать один из них, а при желании оставить выбор за системой — тогда номер присвоят автоматически. При этом резервирование номера без реального автомобиля не предусмотрено. Для оформления необходимы и машина, на которую будут установлены номера, и ее законный владелец — со всеми требуемыми документами.

Основной вопрос, оставшийся к проекту со стороны правительственной комиссии, касается установления стоимости услуги. В текущей редакции законопроекта право определять цену закреплено за регистрирующим органом, однако правительство считает, что тарифы должны утверждаться отдельным постановлением на федеральном уровне. После внесения этого уточнения документ будет готов к окончательной поддержке.

Ранее сообщалось, что в России выставили на продажу 16 госномеров стоимостью свыше 2,1 млрд рублей.