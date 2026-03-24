Сдать обновленную документацию нужно было еще в 2024 году, однако этого не произошло

24 марта 2026, 08:15, ИА Амител

Путепровод на проспекте Калинина / Фото: amic.ru

Комитет администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту обратился в Арбитражный суд Алтайского края с иском к томской проектной организации "Запсиб-Мост". Причиной для спора стал многострадальный проект реконструкции путепровода на проспекте Калинина. Информация об этом размещена в картотеке суда.

«Власти требуют от томской компании 2,7 млн рублей. Эта сумма представляет собой пени за запоздалое исполнение контракта, по которому томичи должны были скорректировать существующую проектно-сметную документацию на реконструкцию путепровода, а также разработать новую», — отмечается в материалах суда.

Стоимость контракта составляла 12,9 млн рублей, а заключили его еще в 2024 году. Сдать работу подрядчик по контракту должен был еще в декабре 2024 года, однако в карточке контракта в системе ЕИС "Закупки" сказано, что исполнен он был только в январе 2026 года.

Напомним, проект реконструкции путепровода на Калинина в январе 2026 года был, пусть и не с первого раза, но одобрен госэкспертизой. Сам же объект может похвастаться почтенным возрастом: его ввели в эксплуатацию еще в 1965 году.

В 2019 году специалисты МУП "Землеустройство и геодезия" заключили, что путепровод находится в предаварийном состоянии. Тогда же появилась и первая версия проекта его реконструкции, также разработанная компанией "Запсиб-Мост", но не получившая одобрения госэкспертизы.