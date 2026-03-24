Запоздалая сдача проекта реконструкции моста на Калинина может обойтись авторам в 2,7 млн
Сдать обновленную документацию нужно было еще в 2024 году, однако этого не произошло
24 марта 2026, 08:15, ИА Амител
Комитет администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту обратился в Арбитражный суд Алтайского края с иском к томской проектной организации "Запсиб-Мост". Причиной для спора стал многострадальный проект реконструкции путепровода на проспекте Калинина. Информация об этом размещена в картотеке суда.
«Власти требуют от томской компании 2,7 млн рублей. Эта сумма представляет собой пени за запоздалое исполнение контракта, по которому томичи должны были скорректировать существующую проектно-сметную документацию на реконструкцию путепровода, а также разработать новую», — отмечается в материалах суда.
Стоимость контракта составляла 12,9 млн рублей, а заключили его еще в 2024 году. Сдать работу подрядчик по контракту должен был еще в декабре 2024 года, однако в карточке контракта в системе ЕИС "Закупки" сказано, что исполнен он был только в январе 2026 года.
Напомним, проект реконструкции путепровода на Калинина в январе 2026 года был, пусть и не с первого раза, но одобрен госэкспертизой. Сам же объект может похвастаться почтенным возрастом: его ввели в эксплуатацию еще в 1965 году.
В 2019 году специалисты МУП "Землеустройство и геодезия" заключили, что путепровод находится в предаварийном состоянии. Тогда же появилась и первая версия проекта его реконструкции, также разработанная компанией "Запсиб-Мост", но не получившая одобрения госэкспертизы.
08:34:46 24-03-2026
Сколько решений суда Комитет администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту сам не выполнил решений суда? Мне точно известно одно.
09:06:02 24-03-2026
Сосед попросил нарисовать ему план нового домика для собаки. Я взял с него бутылку самогона, и отдал рисунок с опозданием на год. Собака растолстела и надо новый рисунок. А самогонку я выпил уже.
09:21:45 24-03-2026
Гость (09:06:02 24-03-2026) Сосед попросил нарисовать ему план нового домика для собаки.... Вывод: рассчитываться надо по факту выполнения работ. В качестве аванса сосед мог-бы вам полстакана самогона налить.
10:20:14 24-03-2026
А реконструкция в этом случае — это ремонт или демонтаж с последующим строительством нового путепровода?
11:21:32 24-03-2026
Это всё разные вещи, требующие новой документации, за которую получат миллионы, потом окажется, что грунт изменился, будут исследования, за которые получат миллионы, ну и дальше сказка про белого бычка с оваиванием всё новых миллионов..