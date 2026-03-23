Россиянки 45+ пожаловались, что их не берут на работу из-за возраста

23 марта 2026, 16:33, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Россиянки одной возрастной группы массово сталкиваются с трудностями при трудоустройстве. Как рассказал HR‑эксперт Гарри Мурадян изданию Baza, речь идет о женщинах старше 45 лет — многие из них брали длительный перерыв в карьере, например, на десять и более лет, для воспитания детей. 

Работодатели опасаются, что такие кандидатки могли утратить профессиональные навыки и им будет сложно адаптироваться к изменившимся условиям труда. При этом открыто об этих опасениях не заявляют, ведь это противоречило бы законодательному запрету на дискриминацию по возрасту.

Проблемы с поиском работы испытывают и те женщины старше 40 лет, которые не делали длительных перерывов в карьере.

Одна из соискательниц рассказала, что уже три года не может найти постоянную занятость и вынуждена ограничиваться разовыми проектами.

По ее словам, дискриминация нередко проявляется уже на этапе изучения вакансий. Во многих объявлениях встречается указание на желание видеть в команде "молодой дружный коллектив", что косвенно ограничивает шансы более возрастных кандидаток.

Гость

16:49:26 23-03-2026

Так и есть, мужиков также в таком возрасте не спешат брать, старые говорят уже, не нужны. Дворники, сторожа и прочая работа низкой квалификации и за копейки- пожалуйста, а куда-то получше уже путь закрыт. Зато по ТВ как всегда красиво вещают. А по факту людям перед пенсией тупо работать негде.

Гость

18:30:41 23-03-2026

Гость (16:49:26 23-03-2026) Так и есть, мужиков также в таком возрасте не спешат брать,... Статья как бы о россиянках. Для них особых проблем нет. Возьмут и просто продавцом. Много где нужны. И про мужиков, любой завод открой, там требуются.

гость

09:58:46 24-03-2026

Гость (18:30:41 23-03-2026) Статья как бы о россиянках. Для них особых проблем нет. Возь... Да,только обычно сейчас продавцы работают с 9-22 примерно 5/2, при таком графике про дом и семью можно забыть.Предполагается же,что у женщин 45+ дети все же еще лет 12-15 и требуюи внимания, как и сам дом...И да, сейчас продавцы делают все-принимают товар, за кассой, моют пол, выносят мусор и даже около магазина сами порой убирают. а зарплата одна.А когда за 45,то такой режим не каждый выдержит. не верите-поговорите с сотрудниками ярче или мария ра или пятерки))

Гость

18:59:53 23-03-2026

Гость (16:49:26 23-03-2026) Так и есть, мужиков также в таком возрасте не спешат брать,... а какая специальность? Кого куда не берут? Врачи не нужны или учителя? Или Вы манагером хотите на теплое место и ничего не делать? Грамотный специалист и в 60 нарасхват.

Гость

20:03:01 23-03-2026

Давай инициативу штрафов за такое!

Горожанин.

20:06:03 23-03-2026

ВАсе "прелести" дикого капитализма медленно, но верно вспучиваются наружу.Пока не лопнут или операцию не произведут, напомнив "частникам"-владельцам компаний о необходимости немного думать о нанятых работниках.

Гость

20:49:36 23-03-2026

Горожанин. (20:06:03 23-03-2026) ВАсе "прелести" дикого капитализма медленно, но верно вспуч... а зачем тебе нулевой работник? Который ничего не умеет, а денежку ты ему плати? Тут многие путают возраст, опыт и профессионализм. Можно быть профи и в 20 и в 50 - такие нужны. А можно быть олухом и в 20 и в 50 - такие не нужны никому

Гость

20:24:25 23-03-2026

Да их и замуж не берут, не смотря на ботокс, квартиру и машину. Их судьба- альфонс из района, возможно, недавно освободившийся...

Гость

20:51:45 23-03-2026

Гость (20:24:25 23-03-2026) Да их и замуж не берут, не смотря на ботокс, квартиру и маши... а вас берут? Счастливая, наверное))

гость

20:38:49 23-03-2026

Очень нужен ГОСТ на возраст! Без этого не обойтись, чтобы знать, что к чему!

гость

23:24:40 23-03-2026

Так эти росиянки и расиянцы работать не хотят, а хотят ходить на работу в дружный коллектив. 30 000 р. можно в любом магазине заработать. Но после десяти лет перерыва они хотят 150 000. Так хотеть не вредно.

Гость

09:44:38 24-03-2026

Так если есть образование, полученное не за копейки + квалификация до декрета - продавоцом, ногточки пилить, пол мыть - идти не хочется....

гость

11:46:33 24-03-2026

Если не берут никуда. то надо же что-то делать.

