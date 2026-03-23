Россиянки 45+ пожаловались, что их не берут на работу из-за возраста

Дискриминация нередко проявляется уже на этапе изучения вакансий

23 марта 2026, 16:33, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Россиянки одной возрастной группы массово сталкиваются с трудностями при трудоустройстве. Как рассказал HR‑эксперт Гарри Мурадян изданию Baza, речь идет о женщинах старше 45 лет — многие из них брали длительный перерыв в карьере, например, на десять и более лет, для воспитания детей.

Работодатели опасаются, что такие кандидатки могли утратить профессиональные навыки и им будет сложно адаптироваться к изменившимся условиям труда. При этом открыто об этих опасениях не заявляют, ведь это противоречило бы законодательному запрету на дискриминацию по возрасту.

Проблемы с поиском работы испытывают и те женщины старше 40 лет, которые не делали длительных перерывов в карьере.

Одна из соискательниц рассказала, что уже три года не может найти постоянную занятость и вынуждена ограничиваться разовыми проектами.

По ее словам, дискриминация нередко проявляется уже на этапе изучения вакансий. Во многих объявлениях встречается указание на желание видеть в команде "молодой дружный коллектив", что косвенно ограничивает шансы более возрастных кандидаток.

Ранее сообщалось, что россиянки бросают младенцев и выходят из декрета из-за страха потерять работу.