Инициатива предполагает запуск пилотного проекта в пяти-десяти регионах с последующей оценкой результатов и возможным масштабированием на всю страну

23 марта 2026, 17:05, ИА Амител

Спорт / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Депутаты от партии "Справедливая Россия" выдвинули инициативу под названием "Здоровое поколение". Этот проект нацелен на поддержку граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Основной идеей является предоставление карты, которая ежегодно будет давать ее владельцу 10 тысяч рублей. Предложение было направлено министру спорта России Михаилу Дегтяреву, пишет РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Они предложили рассмотреть возможность создания карты, средства с которой можно будет использовать для покупки абонементов в фитнес-клубы, бассейны, спортивные секции, а также для прохождения медицинских обследований и других услуг, связанных с поддержанием здоровья.

«Для получения карты необходимо будет пройти диспансеризацию или медицинское обследование. В противном случае карту либо не активируют, либо сумма выплат будет уменьшена», — уточнил Миронов.

Инициаторы проекта намерены начать его реализацию в пяти-десяти регионах в течение года, чтобы затем оценить результаты. Планируется изучить, сколько людей начали заниматься спортом, в какие секции они записались, на что были потрачены средства и как улучшилось их здоровье. На основе этого анализа программа может быть распространена на всю страну.

«Главная цель проекта — помочь молодым людям изменить свое отношение к здоровью. В период от 18 до 35 лет многие начинают самостоятельную жизнь, учатся, работают, часто употребляют фастфуд и ведут малоподвижный образ жизни. Проект направлен на решение этих проблем», — подчеркнул депутат.

Яна Лантратова отметила, что карта "Здоровое поколение" не заменит систему обязательного медицинского страхования, но станет дополнительным стимулом для поддержания здорового образа жизни. Бесплатный абонемент в спортзал или бассейн может стать поводом начать заниматься спортом, а не откладывать это на потом.