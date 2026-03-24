В Кемерове ледяная глыба едва не придавила родителей с грудничком

Снежно-ледяная масса рухнула с крыши в тот момент, когда отец с младенцем стоял у подъезда

24 марта 2026, 12:35, ИА Амител

В Кемерове ледяная глыба, сорвавшись с крыши, едва не придавила родителей с грудничком. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Кузбасс".

Происшествие случилось на улице Мичурина. Родители пытались войти в подъезд с коляской. Отец взял младенца на руки и подошел к домофону, оставив мать с коляской позади. В этот момент снежно-ледяная масса рухнула с кровли и упала в нескольких сантиметрах от людей.

Мужчину с младенцем спас козырек подъезда. Женщина успела вовремя отбежать. Никто не пострадал.

Ранее в поселке Южном ледяные глыбы обрушились с крыши дома. Трагедии удалось избежать случайно — за несколько минут до происшествия из подъезда вышли люди.