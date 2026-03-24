В России у многодетных семей запретили отбирать землю и единственный автомобиль за долги

Ранее подобные активы не были защищены

24 марта 2026, 09:45, ИА Амител

Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий защиту имущества многодетных семей от взыскания за долги. Поправки внесены в статью 446 Гражданского кодекса.

Теперь у должников не смогут изымать земельные участки, если они были бесплатно предоставлены многодетной семье в качестве меры социальной поддержки. Также под защиту попадает единственный автомобиль, если он необходим семье для передвижения.

Как ранее пояснил глава профильного комитета Госдумы РФ Сергей Гаврилов в интервью "РГ", ключевое значение имеет основание получения земли: «Нельзя будет забирать за долги землю, которая была бесплатно предоставлена многодетной семье федеральными или местными властями».

Также важно, на кого именно оформлено имущество. Если участок зарегистрирован на одного супруга, а долг числится за другим, взыскание возможно.

По словам депутата, ранее подобные активы не были защищены: «До сих пор в этом перечне не было ни земельных участков, предоставленных многодетным как мера поддержки, ни транспортных средств. На практике это означало парадоксальную ситуацию: государство выделяло многодетной семье землю, а затем приставы по совершенно другому обязательству могли эту землю арестовать и реализовать на торгах».

Гаврилов также рекомендовал семьям внимательно проверять документы, ведь именно формулировка в решении о предоставлении участка будет определять, подпадает ли он под новую защиту.

