Весенний заряд. Какие продукты помогут вернуть энергию после зимы

На барнаульской "Эко-ярмарке" рассказали, что включить в рацион, чтобы победить апатию и усталость

24 марта 2026, 10:00, ИА Амител

Ассортимент товаров на "Эко-Ярмарке" / Фото: Новикова О. Н.

Весна — время, когда организм, уставший от холода и нехватки солнца, требует особой поддержки. Вялость, сонливость и апатия — частые спутники межсезонья. Правильное питание может стать тем самым "будильником", который вернет бодрость и энергию без кофе и энергетиков. Специалисты "Эко-Ярмарки" в Барнауле советуют включить в меню натуральные сезонные продукты, которые помогут восстановить энергию и укрепить иммунитет.

Зелень и первые ростки

Свежая зелень — один из главных источников витаминов в начале сезона. Петрушка, укроп, шпинат, руккола и зеленый лук содержат хлорофилл, который насыщает клетки кислородом. Дополнительно полезно добавлять в рацион пророщенные зерна – например, пшеницу, овес или гречку. Они дают организму концентрированную дозу микроэлементов и ускоряют восстановление.

Цитрусовые и киви

Апельсины, грейпфруты, лимоны и киви — главные помощники в борьбе с гиповитаминозом. Витамин С не только защищает от простуд, но и отвечает за хорошее настроение и тонус. Даже запах цитрусовых действует как ароматерапия, снижая тревожность.

Ассортимент товаров на "Эко-Ярмарке" / Фото: Новикова О. Н.

Квашеная капуста

Весной пищеварительной системе требуется разгрузка после тяжелой, плотной пищи. Квашеная капуста содержит молочнокислые бактерии и сохраняет высокий уровень витамина С. Такой продукт помогает поддерживать работу кишечника, а от его состояния напрямую зависит иммунитет, уровень энергии и ясный ум.

Морковь и тыква

Оранжевый цвет сам по себе поднимает настроение, но главное богатство ярких овощей — бета-каротин. В организме он преобразуется в витамин А, который важен для зрения, кожи и слизистых оболочек (первый барьер для вирусов). Такие продукты советуют есть с каплей растительного масла, чтобы витамин лучше усваивался.

Орехи и злаки

Для стабильной энергии в течение дня организму нужны сложные углеводы и полезные жиры. Добавляйте в утреннюю кашу грецкие орехи, миндаль или семена льна. Магний, содержащийся в них, снижает усталость, а омега-3 кислоты помогают сохранить активность до самого вечера.

Мед и натуральные сладости

Эксперты рекомендуют сократить количество рафинированного сахара, который дает быстрое, но кратковременное возбуждение, сменяющееся упадком сил. Вместо него лучше выбирать мед, сухофрукты или финики.

Весной организм просыпается, как правило, через живую еду.

"Эко-Ярмарка"

Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, 2к

График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

