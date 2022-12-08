Жены алтайских военнослужащих снимут новогодний клип для участников СВО

Жёны алтайских военнослужащих планируют снять новогодний видеоклип для участников специальной военной операции. Как сообщают «Вести Алтай», десять девушек со своими детьми снимутся в клипе.

Накануне участницам проекта удалось записать песню в студии, а в выходные будут идти съёмки фрагментов для видео. Закончить свою работу они собираются к новогодним праздникам.

Отметим, что сами девушки уже участвовали в подобной деятельности и записали для военнослужащих песню под названием «Вера и Любовь».