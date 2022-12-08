Жены алтайских военнослужащих снимут новогодний клип для участников СВО
Накануне участницам проекта удалось записать песню в студии, а в выходные будут идти съёмки фрагментов для видео
8 декабря 2022, 23:32
Жёны алтайских военнослужащих планируют снять новогодний видеоклип для участников специальной военной операции. Как сообщают «Вести Алтай», десять девушек со своими детьми снимутся в клипе.
Накануне участницам проекта удалось записать песню в студии, а в выходные будут идти съёмки фрагментов для видео. Закончить свою работу они собираются к новогодним праздникам.
Отметим, что сами девушки уже участвовали в подобной деятельности и записали для военнослужащих песню под названием «Вера и Любовь».
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