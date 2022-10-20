Жителей Алтайского края просят оценить работу по противодействию коррупции

ФНС проводит опрос о работе налоговых органов края по профилактике коррупции. Высказать своё мнение можно с 15 октября по 15 ноября 2022 года на сайте ФНС России в разделе «Деятельность/ Иные функции / Противодействие коррупции» (жмите на баннер «Мы работаем для вас. Оцените нашу работу по противодействию коррупции».

Респондентам предлагают ответить на вопрос: «Как вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции?» Надо будет выбрать свой регион и один из вариантов ответа: высокий, средний или низкий уровень. Участие в опросе займёт не больше минуты, но позволит ФНС России получить оценку эффективности работы региональных подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Налоговая служба Алтайского края также напоминает, что по вопросам коррупции работает телефон доверия +7 (3852) 297-395. Обращения, которые поступают по этому номеру, строго анонимны.