Жительница Барнаула пожаловалась на огромных тараканов в детской больнице

Жительница Барнаула пожаловалась на санитарное состояние в детской больнице № 1, которая находится по адресу Деповская, 17. В паблике «Инцидент Барнаул» женщина рассказала, что в помещениях расплодились огромные тараканы.

«Мой ребёнок лежал в больнице № 1. Ночью беспокоили тараканы очень больших размеров. Примерно в длину 2,5 см», — написала она.