Жительница Барнаула пожаловалась на огромных тараканов в детской больнице
Нежелательные соседи особенно сильно беспокоят по ночам
27 августа 2022, 14:29
Жительница Барнаула пожаловалась на санитарное состояние в детской больнице № 1, которая находится по адресу Деповская, 17. В паблике «Инцидент Барнаул» женщина рассказала, что в помещениях расплодились огромные тараканы.
«Мой ребёнок лежал в больнице № 1. Ночью беспокоили тараканы очень больших размеров. Примерно в длину 2,5 см», — написала она.
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