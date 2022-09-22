Звёзды сказали в начале года. Какие из предсказаний Тамары Глобы по спецоперации на Украине уже сбылись

Ещё в марте известный российский астролог Тамара Глоба сделала большой прогноз на 2022 год, в котором затронула развитие ситуации в конфликте на Украине, часть её предсказаний по этому поводу уже начала сбываться. Своими предвидениями, основанными на астрологии, Глоба поделилась с журналисткой Надеждой Стрелец (см. на видео с 1:56).

Amic.ru пересмотрел это пророческое интервью и сравнил предсказания с тем, что случилось в реальности после.

Что предрекла Тамара Глоба по Украине на 2022 год

Март и апрель, сказала Глоба, это «смутный период, время договоров, период переговоров и активных действий».

Действительно, до конца марта активно велись переговоры, но при том широким фронтом шли боевые действия.

Май — это «период активный, возможны провокации с разных сторон. Это довольно серьезная ситуация для всех». Глоба уточнила, что имеет в виду начало и середину мая.

Здесь можно привести аналогии с реальной ситуацией. В конце марта российская армия отошла из ряда территорий Украины. В апреле началась развиваться история с Бучей. А в начале мая эту историю активнейшем образом использовали по всему западному миру для того, чтобы повлиять на ситуацию с окруженными на «Азовстали» в Мариуполе украинскими военными, именно в мае произошла сдача в плен этой группировки, после этого тема Бучи стала затухать.

Летний период астролог охарактеризовала в марте как мутный. «Народ будет искать свое место. Ситуация как бы отступает потихонечку после критического мая», — предрекла она. Но Глоба также уточнила, что это важный период, потому что 2022 год — это год противостояния Марса, как и 2020-й.

Действительно, бои в СВО продолжались, но при этом внутри страны все ярче проявлялись предрекаемые Глобой «поиски своего места» у различных слоёв народа. Возникло, например несколько так называемых «вокальных конфликтов» между представителями патриотически настроенных слоёв общества и отдельными деятелями эстрады.

Конец лета-сентябрь. «Поэтому с конца лета, — продолжила она свою мысль о противостоянии Марса, — пойдёт снова довольно активный период, который будет касаться споров, новые конфликты, которые могут возникнуть, очень серьезные».

Именно в это время случился так называемый «контрнаступ» на Херсонском и Харьковском направлениях.

Что предсказала Глоба по Украине на будущее

Астролог назвала критическим период конца 2022 года — ноябрь и декабрь. И особенно отметила эту тенденцию на начало 2023 года. Правда, что именно будет происходить, она не уточнила.

«Наиболее сложный период в тройке лет, которая сейчас идёт — 21, 22, 23 — это 23 год. И только через 2-2,5 года пойдет период, когда будет чёткое и ясное урегулирование. Период 2023 года — это самый критический период. Здесь важно, чтобы всё не треснуло».

Глоба подчеркнула, что ещё раньше говорила, если бы не было пандемии в 2020 году, то военный кризис развернулся до 2022-го. Коронавирус задержал и уберёг нас от более серьёзных проблем и потрясений, которые могли бы случиться ранее, сообщила астролог.

Облегчение придет в 2024 году. Тогда, предрекла Глоба, будет мирное урегулирование.