Очаг вируса африканской чумы свиней выявили в российском регионе

ДНК инфекции обнаружили в лесу в трупе кабана

20 февраля 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Специалисты Россельхознадзора в Приморье подтвердили очаг вируса африканской чумы свиней в регионе, сообщили в региональном управлении.

Случай заболевания выявили в дикой природе на территории Хасанского района.

"Обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней в исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупа дикого кабана, обнаруженного в лесном массиве", – рассказали в ведомстве.

Агентству РИА Новости там же уточнили, что очагов заболевания в хозяйствах Приморья нет и не было давно.