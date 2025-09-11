Еще 249 новоселов. Алтайскому краю одобрили 192,5 млн рублей на расселение аварийных домов

До конца года в регионе расселят 10,75 тыс. квадратных метров в домах, непригодных для проживания

11 сентября 2025, 09:15, ИА Амител

Аварийный дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Алтайский край получил более 192,5 млн рублей из федерального бюджета на расселение аварийных домов. Как сообщает региональный Минстрой, обновление жилищного фонда – одна из приоритетных направлений работы краевого правительства. Именно по его инициативе была подана и одобрена заявка на финансирование нового этапа программы расселения аварийных домов по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Деньги выделила госкомпания "Фонд развития территорий".

Новый этап

Большая часть зданий, которые ожидает снос, находятся в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Речь идет о многоквартирниках, получивших статус аварийных после 1 января 2017 года. Это новый этап в обновлении жилищного фонда в городах и селах региона.

Как сообщили в Минстрое (он выступает куратором программы расселения), дома, признанные непригодными для проживания с 2012 по 2017 год, начали расселять в 2019 году по нацпроекту "Жилье и городская среда". Их насчитывалось 265. Завершить мероприятия нацпроекта планировалось до сентября 2025 года. Однако в 2023 году регион досрочно справился с задачей.

На эти цели по решению губернатора Алтайского края Виктора Томенко было выделено 1,5 млрд рублей, чтобы раньше сроков переселить свыше пяти тысяч человек из 267 многоквартирных домов (104 тысячи квадратных метров жилья). Всего же с 2019 года в Алтайском крае переселили порядка 11,3 тысячи человек из 178,3 тысячи кв. м аварийного жилищного фонда.

«Сегодня мы участвуем во всех федеральных проектах, которые направлены на улучшение условий проживания жителей Алтайского края. В 2023 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" мы на два года раньше завершили переселение граждан из жилья, которое было признано аварийным до 2017 года. В 2024 году на расселение аварийного жилья из краевого бюджета было направлено 700 млн рублей, расселено 575 человек. С 2025 года с финансовой поддержкой Фонда развития территорий мы продолжаем эту работу в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни"», – отметил Виктор Томенко.

Амбициозные планы

Досрочное завершение программы позволило Алтайскому краю получить федеральные средства на новый этап расселения. В январе 2024-го Минстрой направил в Фонд развития территорий отчет об итогах расселения граждан по федеральному проекту в 2019–2023 годах.

Документ рассмотрели в начале апреля 2025-го на профильном заседании, а далее он был утвержден гендиректором публично-правовой компании Ильшатом Шагиахметовым. В результате край получил более 192,5 млн рублей на обновление жилищного фонда.

Аварийный дом на Потоке / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Впрочем, в краевом Минстрое поясняют, что расселение граждан из "аварийных квадратов" в 2025 году ведется в рамках двух профильных программ. Помимо национального проекта "Инфраструктура для жизни", в регионе действует и государственная программа "Обеспечение населения Алтайского края доступным и комфортным жильем".

«Наличие аварийного жилищного фонда не только ухудшает внешний облик населенных пунктов, понижает их инвестиционную привлекательность и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе», – указано в программе.

Как отметил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, всего в 2025 году в регионе по двум программам планируют расселить 571 человека из 275 жилых помещений общей площадью 10,75 тыс. квадратных метров. На эти цели уйдет 842 млн рублей, из которых 192,5 млн – федеральные.

Справка

В Алтайском крае, по данным на 1 января 2025 года, насчитывается 437 домов (общей площадью 147,67 тыс. квадратных метров), признанных аварийными после 1 января 2017 года. В них проживает около 8,44 тыс. человек. Всего же с 2009 по 2025 год в Алтайском крае расселили 1045 многоквартирных домов площадью 338,93 тыс. квадратных метров. Объекты располагались в 37 муниципальных образованиях края, и в них проживали свыше 24 тыс. человек.