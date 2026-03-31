Один человек погиб и 50 пострадали при взрыве на заводе в Нижнекамске

31 марта 2026, 19:36, ИА Амител

Один человек погиб и не менее 50 пострадали в результате взрыва и пожара на заводе "Нижнекамскнефтехим" в Нижнекамске, сообщил "Сибур".

«В результате сбоя работы оборудования и последовавшего возгорания погиб один человек. Руководство предприятия приносит соболезнования семье погибшего. Его семье будет оказана поддержка и материальная помощь», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в настоящее время продолжается тушение пожара. Специалисты берут пробы воздуха для оценки загрязнения.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав, на месте происшествия работают 19 бригад скорой помощи. По данным агентства, при тушении возгорания пострадали двое спасателей. Пожару присвоен наивысший ранг сложности.

Как рассказал мэр Нижнекамска Радмир Беляев, взрыв в промзоне был такой силы, что в ближайших домах "выбило окна или появились трещины в оконных рамах". По предварительным данным, причиной ЧП стал сбой в работе оборудования завода. СУ СК по Татарстану возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.