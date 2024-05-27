Один из гигантов сибирской строительной индустрии объявил о наборе сотрудников

"ЖБИ Сибири" приглашает рабочих с опытом и без

27 мая 2024, 15:30, ИА Амител erid: LjN8Jyih5

Сотрудник компании / Фото: ЖБИ Сибири

"ЖБИ Сибири" и "АЛОМ" расширяет производство. Сегодня под этими брендами в регионы России поставляют крупногабаритные железобетонные мостовые балки, сверхпрочные плиты для жилой застройки, конструкции для аэропортов и крупных логистических центров, тротуарную плитку. Компания имеет три производственные площадки – в Новосибирске, Барнауле и Бийске. Рассказываем, почему работа на "ЖБИ Сибири" – правильный выбор и какие здесь условия.

Актуальные вакансии

Сегодня предприятию нужны:

Формовщики. Машинисты крана. Сварщики.

Зарплата

Зарплата здесь вся официальная и одна из самых высоких в отрасли.

"Я работаю второй месяц, пришел на завод без опыта, зарплата 70 тысяч рублей. В перспективе знаю, как заработать больше, но нужно учиться. Есть опытные рабочие, которые помогают. Руководство относится доброжелательно", – рассказал формовщик Виталий Савченко.

Условия работы

"ЖБИ Сибири" и "АЛОМ" обеспечивают своим сотрудникам:

бесплатное питание;

служебный транспорт;

обучение;

программу трудоустройства детей сотрудников на лето;

целевое обучение детей сотрудников в вузах и ссузах;

возможность заниматься спортом;

программу лояльности для работников предприятия.

За успехи в работе начисляют баллы. Оператор формовочной линии Сергей Дорофеев получил их за высокие показатели и наставничество.

"В отделе персонала объяснили, что я за баллы могу получить фирменные кофты, футболки, а если подкоплю – даже выходной день. Мой коллега Матвей заработал сертификат на "Озон". Почему бы и нет, это приятно. Если внесу полезное предложение, которое повысит результаты труда, получу денежную премию", – рассказал Сергей.

Кадровые перспективы

Молодежь хочет четко понимать перспективы своего профессионального развития и карьерного роста. Девиз "ЖБИ Сибири" – "Всему научим".

Сегодня на предприятии трудится 1,1 тыс. человек. Причем 65% сотрудников – молодежь до 35 лет, а средний возраст в коллективе составляет 34 года. Более 80% руководящего состава – внутренние кандидаты, которые росли и развивались вместе с "ЖБИ Сибири".

ООО "БКЖБИ №1 им. В. И. Мудрика"

Адрес: Барнаул, 9-й Заводской проезд, 40

Тел.: +7 (3852) 202-580

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