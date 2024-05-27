Один из гигантов сибирской строительной индустрии объявил о наборе сотрудников
"ЖБИ Сибири" приглашает рабочих с опытом и без
27 мая 2024, 15:30, ИА Амител erid: LjN8Jyih5
"ЖБИ Сибири" и "АЛОМ" расширяет производство. Сегодня под этими брендами в регионы России поставляют крупногабаритные железобетонные мостовые балки, сверхпрочные плиты для жилой застройки, конструкции для аэропортов и крупных логистических центров, тротуарную плитку. Компания имеет три производственные площадки – в Новосибирске, Барнауле и Бийске. Рассказываем, почему работа на "ЖБИ Сибири" – правильный выбор и какие здесь условия.
Актуальные вакансии
Сегодня предприятию нужны:
- Формовщики.
- Машинисты крана.
- Сварщики.
Зарплата
Зарплата здесь вся официальная и одна из самых высоких в отрасли.
"Я работаю второй месяц, пришел на завод без опыта, зарплата 70 тысяч рублей. В перспективе знаю, как заработать больше, но нужно учиться. Есть опытные рабочие, которые помогают. Руководство относится доброжелательно", – рассказал формовщик Виталий Савченко.
Условия работы
"ЖБИ Сибири" и "АЛОМ" обеспечивают своим сотрудникам:
- бесплатное питание;
- служебный транспорт;
- обучение;
- программу трудоустройства детей сотрудников на лето;
- целевое обучение детей сотрудников в вузах и ссузах;
- возможность заниматься спортом;
- программу лояльности для работников предприятия.
За успехи в работе начисляют баллы. Оператор формовочной линии Сергей Дорофеев получил их за высокие показатели и наставничество.
"В отделе персонала объяснили, что я за баллы могу получить фирменные кофты, футболки, а если подкоплю – даже выходной день. Мой коллега Матвей заработал сертификат на "Озон". Почему бы и нет, это приятно. Если внесу полезное предложение, которое повысит результаты труда, получу денежную премию", – рассказал Сергей.
Кадровые перспективы
Молодежь хочет четко понимать перспективы своего профессионального развития и карьерного роста. Девиз "ЖБИ Сибири" – "Всему научим".
Сегодня на предприятии трудится 1,1 тыс. человек. Причем 65% сотрудников – молодежь до 35 лет, а средний возраст в коллективе составляет 34 года. Более 80% руководящего состава – внутренние кандидаты, которые росли и развивались вместе с "ЖБИ Сибири".
ООО "БКЖБИ №1 им. В. И. Мудрика"
Адрес: Барнаул, 9-й Заводской проезд, 40
Тел.: +7 (3852) 202-580
Комментарии в эфире