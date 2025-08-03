Омбудсмен: Украина не принимает выдворенных из РФ пленных

Сейчас они находятся на КПП Верхний Ларс

03 августа 2025, 10:15, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Киевское правительство отказывается принимать около 90 украинцев, которых накануне выдворили из России. Сейчас они находятся на КПП Верхний Ларс недалеко от границы с Грузией. Об этом сообщает харьковский омбудсмен Виктория Колесник-Лавинская. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале российской администрации Харьковской области.

"Граждане Украины, брошенные на произвол судьбы, содержатся в сыром, душном подвале без окон и вентиляции, где высокая влажность угрожает их здоровью, вплоть до риска развития тяжелых заболеваний, включая открытую форму туберкулез", - отмечается в публикации.

Колесник-Лавинская подчеркнула, что, несмотря на все вышеперечисленные факты, киевский режим не протягивает руку помощи своим же гражданам, а наоборот - "затягивает подтверждение их личностей и выдачу документов, рассматривая этих людей как политический инструмент".